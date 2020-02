Pallacanestro Cantù “Un allenamento da serie A”, il contest per tutte le società sportive

“Un Allenamento da Serie A” è il contest che il club vuole lanciare a tutte le società sportive del territorio. Chi il numero più alto di tesserati vincerà un allenamento nella propria palestra diretto da coach Cesare Pancotto, capo allenatore della S.Bernardo-Cinelandia Cantù.

“Un allenamento da serie A”, il contest per tutte le società sportive

Domenica 8 marzo, alle 18:00, al “PalaBancoDesio” andrà in scena “La Giornata dell’Orgoglio Biancoblù”, un appuntamento imperdibile per i tifosi di Pallacanestro Cantù perché, durante il match di campionato contro Cremona, verrà celebrata la grande e comune passione per i colori biancoblù, attraverso una serie di eventi collaterali che non solo coinvolgeranno il caloroso pubblico canturino, bensì renderanno onore al primo anniversario dell’acquisizione del club da parte di Tutti Insieme Cantù, azionariato popolare di Pallacanestro Cantù. Una giornata, quindi, dedicata a tutti i canturini, più che meritata dopo le vicissitudini che hanno condotto a questo coraggioso – ma anche sofferto e per certi versi insperato – salvataggio. Perché la storia di Pallacanestro Cantù continua, da oltre ottant’anni, scritta pagina dopo pagina dalla società, di pari passo con i suoi splendidi tifosi.

L’attesa per l’evento dell’anno, dunque, cresce giorno dopo giorno, ora dopo ora, alimentata anche dal susseguirsi di notizie e comunicazioni circa le attività che accompagneranno i tifosi biancoblù sino all’8 marzo. Una di queste attività, riguardante, su tutti, gli sportivi più giovani, viene svelata da Pallacanestro Cantù proprio nella giornata odierna.

“Un Allenamento da Serie A”, questo il titolo del contest che il club fondato nel 1936 vuole lanciare a tutte le società sportive del territorio. Una denominazione che lascia intuire la posta in palio. Chi, infatti, tra i dirigenti delle società giovanili, porterà al “PalaBancoDesio” il numero più alto di tesserati (tra atleti, allenatori, dirigenti,…) vincerà un allenamento nella propria palestra diretto da coach Cesare Pancotto, capo allenatore della S.Bernardo-Cinelandia Cantù. Insieme all’esperto tecnico marchigiano (oltre 1000 panchine in carriera e 35 stagioni tra Serie A e Serie A2), saranno presenti anche alcuni campioni della Prima Squadra canturina. Per aderire al contest, che avrà luogo l’8 marzo nel corso de “La Giornata dell’Orgoglio Biancoblù”, o per ricevere maggiori informazioni, contattare il seguente indirizzo e-mail: biglietteria@pallacanestrocantu.com.

In occasione del contest, Pallacanestro Cantù ha deciso di dedicare alle società sportive vantaggiose scontistiche. Per chi vi aderirà, infatti, i biglietti del settore “II Anello” avranno dei prezzi speciali: € 5,00 per gli under 16 ed € 7,00 per gli adulti. Pallacanestro Cantù, infine, invita tutti i tifosi, dai giovanissimi agli adulti, a utilizzare sui social l’hashtag ufficiale dell’evento: #orgogliobiancoblù.