Pallacanestro Cantù Varese batte Brindisi e torna  a-2 dall’Acqua San Bernardo

Pallacanestro Cantù si è giocato ieri, 4 febbraio 2021, un recupero di campionato molto importante.

Pallacanestro Cantù il team brianzolo intanto sta preparando il prossimo delicato impegno di domenica 7 a Venezia

Non sono arrivate buone nuove per la Pallacanestro Cantù dal recupero infrasettimanale Varese-Brindisi. Ieri infatti l’Openjobmetis è tornata alla vittoria superando in casa per 76-74 Brindisi e riducendo a sole due lunghezze il distacco in classifica dall’Acqua San Bernardo. Ricordiamo che il team canturino proprio domenica scorsa aveva battuto i cugini varesini lasciandoli ultimi in graduatoria e portandosi così sul 2-0 nei confronti diretti. Va detto però che pur restando ancora fanalino di coda Varese dovrà recuperrae altre due gare nei prossimi giorni contro Brescia e Bologna. Due sfide che saranno seguite con interesse anche dall’ambiente canturino che intanto però sta preparando scrupolosamente il prossimo impego che vedrà il team di coach Piero Bucchi rendere visita a Venezia.

Recupero

Oggi giovedì 4 febbraio ore 17.30 Varese-Brindisi 76-74.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Brindisi, Virtus Bologna, Sassari, Venezia 22; Trieste 18; Pesaro, Treviso 16; Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Brescia, Fortitudo Bologna 12; Acqua San Bernardo Cantù 10; Varese 6.

Programma del 18° turno, terzo di ritorno

Sabato 6 febbraio 2021 alle 20 Fortitudo Bologna-Sassari; domenica 7 ore 12 Trieste-Brescia; ore 16 Varese-Cremona; ore 17 Trento -Pesaro; ore 18.30 Venezia-Cantù; ore 19 Treviso-Brindisi; ore 20.45 Reggio Emilia-Virtus Bologna. Riposa Milano.