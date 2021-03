Pallacanestro Cantù, Varese batte Trento e stasera gioca Reggio Emilia 

Pallacanestro Cantù: il team brianzolo a riposo e spettatore del 24° turno di serie A1 maschile

Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo intanto prepara la sfida con Brindisi con un Ivica Radic in più

In questo weekend la Pallacanestro Cantù ha osservato il turno di riposo e ha fatto da spettatrice interessata alle gare della 24esima giornata del campionato di serie A1 maschile. Da segnalare sul fondo il successo di Varese che ha battuto e agganciato Trento a 16 punti lasciando proprio l’Acqua San Bernardo momentaneamente ultima a quota 14 con Reggio Emilia che però stasera gioca il posticipo in casa contro Pesaro. Intanto la squadra brianzola sta già preparandosi per i prossimo match in programma sabato 3 aprile alle ore 17 in casa contro Brindisi e sta già facendo allenare il nuovo acquisto il centro croato Ivica Radic.

Programma del 24° turno stagionale

Sabato 27 marzo alle 20 Sassari-Cremona 95-84; domenica 28 ore 12 Brescia-Brindisi 68-74; ore 17.30 Venezia-Milano 69-63; ore 18 Varese-Trento 88-70; ore 19 Treviso-Trieste 95-76; ore 20.45 Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 81-73; oggi lunedì 29 ore 20.30 Reggio Emilia-Pesaro. Riposa Cantù.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 36; Brindisi, Virtus Bologna 32; Sassari, Venezia 28; Treviso 24; Trieste 22; Pesaro, Brescia 18; Cremona, Fortitudo Bologna, Trento, Varese 16; Reggio Emilia, Acqua San Bernardo Cantù 14.

Programma del 25° turno stagionale

Sabato 3 aprile ore 16.30 Trento-Venezia; ore 17 Cantù-Brindisi; ore 17.30 Pesaro -Treviso; ore 18 Cremona-Reggio Emilia; ore 19 Fortitudo Bologna-Brescia; ore 20.45 Sassari-Virtus Bologna; lunedì 5 aprile Milano-Varese. Riposa Trieste.