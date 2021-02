Varese perde a Brescia e resta affiancata sul fondo alla Pallacanestro Cantù

Pallacanestro Cantù ieri si è giocato un importante recupero di campionato.

Pallacanestro Cantù da oggi al 14 febbraio si giocano le Final Eight di Coppa Italia ancora senza il club brianzolo

E’ arrivata una buona notizia per la Pallacanestro Cantù dal recupero di campionato che si è giocato ieri sera a Brescia dove la squadra locale ha battuto Varese per 98-83. In questo modo i varesini restano appaiati a quota 10 all’ultimo posto in coabitazione con i canturini e non sono riusciti a scavalcarli. Ipotesi però che in casa dell’Acqua San Bernardo sperano venga scongiurata anche domenica 14 febbraio quando Varese giocherà l’ultimo recupero tra le mura amiche contro la Fortitudo Bologna. In caso di successo di Varese la squadra canturina di coach Piero Bucchi si ritroverebbe da sola sul fondo classifica. Nel frattempo però a Cantù ci si gode la convocazione in azzurro di Gabriele Procida che dal 15 febbraio giocherà le ultime tre partite di qualificazione Europea con la nazionale maggiore in Russia.

Intanto da oggi al 14 febbraio il club canturino farà da spettatore alle final eight di Coppa Italia che per il terzo anno di fila non lo vedono protagonista in campo. Oggi si apre la kermesse tricolore a Milano con i primi due quarti di finale: alle 18 Milano-Reggio Emilia e alle 20.45 Virtus Bologna-Venezia; domani venerdì 12 gli altri due quarti Brindisi-Trieste e alle 20.45 Sassari-Pesaro. Sabato 13 le due semifinali e domenica 14 la finalissima che assegnerà la Coppa Italia 2021. Ricordiamo invece che Cantù tornerà in campo l’ultimo weekend di febbraio quando ospiterà Treviso a Desio.

Recuperi

Mercoledì 10 febbraio Brescia-Varese 98-83

Domenica 14 febbraio Varese-Fortitudo Bologna

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Sassari, Brindisi, Virtus Bologna, Venezia 24; Trieste, Pesaro 18; Treviso, Brescia 16; Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Fortitudo Bologna 12; Acqua San Bernardo Cantù , Varese 10.

Programma del 19° turno stagionale

Domenica 28 febbraio 2021 Milano-Fortitudo Bologna, Sassari-Venezia, Brescia-Reggio Emilia, Brindisi-Trieste, Cantù-Treviso, Cremona-Trento, Virtus Bologna-Varese. Riposa Pesaro.