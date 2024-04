Pallacanestro Cantù vince a Forli e si prende il secondo posto

Pallacanestro Cantù vendica la sconfitta in Coppa Italia e con una grande prova vince a Forlì 67-77. Grazie a questo successo i biancoblù si assicurano matematicamente la seconda piazza nel tabellone oro dei play-off, in cui proprio Forlì sarà la testa di serie.

Pallacanestro Cantù: la cronaca della gara

Parte forte con le triple di Baldi Rossi e Bucarelli, ma Forlì rimane in scia colpendo da dentro l’area. Cantù continua a spingere sull’acceleratore con Hickey e Baldi Rossi e tocca il +7. Cinciarini riporta i padroni di casa a un solo possesso. Moraschini tiene avanti i biancoblù, che chiudono il primo quarto in vantaggio 17-19. Grande equilibrio in avvio di secondo quarto, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Bucarelli con un gioco da tre consente a Cantù di tornare a +7. Il quarto continua a non avere un padrone, con nessuna delle due squadre che riesce a costruire un parziale. Nel finale Baldi Rossi e Cinciarini colpiscono nelle due aree pitturate, proprio il capitano dell’Acqua S.Bernardo è perfetto a cronometro fermo e permette all’Acqua S.Bernardo di andare al riposo sul 32-38.

Nessun canestro nei primi due minuti del secondo tempo, poi Magro e Young sbloccano il punteggio delle due compagini. Forlì accorcia più volte, ma Bucarelli e Hickey consentono a Cantù di mantenere un buon margine. L’Unieuro trova punti dalla panchina con Zampini e Pascolo, ma Hickey entra in partita e tiene lontana Forlì. La schiacciata di Radonjic chiude il quarto sul 50-54.

Il tabellino

Young segna da tre punti e Cantù ritrova le 7 lunghezze di vantaggio. Forlì trova un break con Tassone e Zampini e torna a un solo possesso di svantaggio. Allen continua il parziale dei padroni di casa e impatta la partita. Nikolic sblocca l’Acqua S.Bernardo con 5 punti consecutivi e Cantù, complice il tecnico ad Allen, torna a due possessi pieni di vantaggio. Forlì non si arrende e con Pascolo e Zampini prova a rientrare, ma Hickey supera la doppia cifra e mette Cantù al sicuro. La chiude una schiacciata di Nikolic: l’Acqua S.Bernardo vince 67-77.

UNIEURO FORLÌ – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 67 – 77 (17-19, 15-19, 18-16, 17-23)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 14, Berdini 5, Nikolic 17, Nwohuocha, Tarallo N.E., Bucarelli 11, Hickey 13, Burns, Moraschini 3, Young 12, Cesana.

Unieuro Forlì: Allen 9, Cinciarini 9, Valentini 7, Zampini 15, Tassone 3, Pascolo 7, Magro 4, Zilli N.E., Pollone 8, Munari, Zilio, Radonjic 5.

Arbitri: Radaelli, Boscolo Nale, Pazzaglia.