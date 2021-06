Pallacanestro, c'è tanta ex Cantù con la nazionale azzurra a caccia del sogno a cinque cerchi

Pallacanestro: l'Italia maschile è volata a Belgrado per il Torneo preolimpico.

Pallacanestro oltre ad Abass Awudu anche Nico Mannion e due ex tecnici canturini quali Lele Molin e Piero Bucchi

C'è anche un po' di pallacanestro nostrana nella spedizione azzurra che è partita per Belgrado a caccia del sogno olimpico. L'Italia maggiore maschile di coach Romeo Sacchetti è infatti volata a Belgrado dove il 30 giugno esordirà nel torneo pre olimpico contro il Senegal. Tra gli azzurri a disposizione di coach Sacchetti ci sono ancora l'ala di Camerlata fresco campione d'Italia con la Virtus Bologna Abass Awudu ma anche quel Niccolò Mannion ora ai Golden State Warriors e figlio dell'indimenticato campione della Pallacanestro Cantù Pace Mannion.

Da ricordare che nello staff tecnico azzurro ci sono due ex allenatori della Pallacanestro Cantù quali Lele Molin e Piero Bucchi in veste di assistenti di coach Sacchetti. Il Commissario Tecnico effettuerà gli ultimi tagli a ridosso dell’inizio del torneo, previsto per il 29 giugno con le sfide tra Senegal-Portorico e Serbia-Repubblica Dominicana per poi scegliere i magnifici 12 che giocheranno per il sogno olimpico.

I 14 Azzurri volati a Belgrado

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Staff tecnico

Allenatore capo: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

Il programma azzurro

25 giugno

Partenza per Belgrado (Serbia)

26/28 giugno

Raduno a Belgrado (Serbia)

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutto il torneo in diretta su Sky Sport HD

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (ore 16.30)

Repubblica Dominicana-Serbia (ore 20.15)

30 giugno

Senegal-Italia (ore 16.30)

Serbia-Filippine (ore 20.15)

1° luglio

Italia-Portorico (ore 16.30)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Semifinali (13.00 e 16.00)

4 luglio

Finale (20.30)