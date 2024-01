Pallacanestro: Cermenate sbanca Inverigo e si qualifica per i quarti di Coppa Lombardia

Pronostico rispettato nel derby lariano valido per ottavi di Coppa Lombardia, la kermesse regionale di pallacanestro maschile riservata a squadre di serie C e DR1. La sfida di Inverigo infatti ha visto il successo della Virtus Cermenate che ha fatto valere il rango di categoria superiore superando un'incompleto Il Gigante per 71-84.

Ospiti che hanno preso in mano la gara fin da subito ma merito ai padroni di casa che pur senza elementi importanti come Caggio, Smaniotto, Broggi e Bianchi hanno saputo reagire e recuperare uscendo a testa alta dalla Coppa. Il Cermenate si qualifica così ai quarti di finale dove sfiderà la Marnatese.

Il tabellino di Il Gigante Inverigo-Virtus Cermenate 71-84

Parziali: 19-30, 29-50, 52-66

Inverigo: R. Galli 10, F. Galli, Motta 4, Gafforelli 10. Terraneo 12, Cappelletti 2, Carcano 7, Ravasi 7, Garota 7,

M. Galli 12. All. Pina.

Cermenate: Tremolada 10, Tyrtyshmìnik 5 , Cairoli 12, Camara 5, Verga ne, Botta 3, Lakicevic 2, Todorovic 14, Marcolongo 6, Carioni 11, Landonico 2, Konate 14. All. Spinelli

Il cartellone degli ottavi di finale Coppa Lombardia

Mercoledì 24 gennaio: ore 21 Il Gigante Inverigo-Virtus Cermenate 71-84, Settimo-Casoratese 69-86, Varedo-Legnano 79-84, Monteclarense-Gorle 62-55, Romano Basket-Milanotre 83-87, Bollate-Cus Milano 64-47, Vittuone-Robur Saronno 71-74, Morbegno-Marnatese 61-74

(in neretto le squadre qualificate ai quarti di finale)