Pallacanestro comasca, aperte le pre iscrizioni al nuovo corso per Allievi Allenatori

Pallacanestro comasca il comitato Fip provinciale apre le porte ai nuovi tecnici.

Pallacanestro comasca le lezioni tecniche e pratiche si svolgeranno da settembre a dicembre, iscrizioni entro il 15 luglio

Novità importanti per la pallacanestro lariana che apre le porte a nuovi allenatori di basket. Sono infatti aperte le pre-iscrizioni al nuovo corso Allievo Allenatore, prima qualifica CNA che consente di essere iscritto a referto come Assistente in tutti i campionati regionali e come Capo Allenatore nei campionati senior fino al campionato di Promozione Maschile e a quello di Serie C femminile.

Il Comitato Provinciale di Como organizzerà questo nuovo corso al raggiungimento del numero minimo di pre-iscrizioni che perverranno entro il 15 luglio. Una bella opportunità per quanti volessero provare a intraprendere la carriera di allenatore nel mondo della palla spicchi.

I corsi Allievo Allenatore, che sono a carattere provinciale, si terranno nel periodo settembre/dicembre e prevedono la parte teorica in e-learning e la parte pratica in palestra. A titolo indicativo le lezioni in palestra si svolgeranno nelle mattinate di sabato. Per partecipare al corso sarà necessario aver compiuto 18 anni entro la data dell'esame finale. Sarà anche necessario essere in possesso dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Sono previste deroghe per le persone diversamente abili.

Una volta definita l'organizzazione del corso saranno comunicate ai tutti i pre-iscritti le relative informazioni: sede, date e orari, modalità di iscrizione e partecipazione.

Per ulteriori informazioni e per il modulo di pre iscrizione gli interessati possono consultare il sito ufficiale http://www.fip.it/Regioni/como/

Il modulo di pre-iscrizione dovrà essere poi inviato a cna.co@lombardia.fip.it