Pallacanestro comasca i due "Jack brianzoli" Bloise e Maspero insieme a Olginate in B

Pallacanestro comasca continuano a rimbalzare news di mercato per il movimento cestistico nostrano.

Pallacanestro comasca tra gli allenatori Gilberto Spinelli confermato a Cermenate in C Gold, mentre Stefano Galimberti saluta il PGC

Arrivano ufficialità importanti dal mercato per la pallacanestro comasca in varie categorie.

In serie B: Bloise e Maspero si ritrovano ad Olginate

Dopo l'annuncio della promozione del tecnico comasco Manuel Cilio a capo allenatore, la NPO Olginate formazione che parteciperà al campionato di serie B nazionale ha ufficializzato in queste ore anche di aver rinovato con il play maker di Erba ed ex Pallacanestro Cantù Giacomo Bloise classe 1990 che nell'ultima stagione ha dato un contributo importante per la salvezza con oltre 13 punti di media partita. A lui si aggiungerà anche un altro giocatore di talento e di scuola canturina quale l'ala brianzola Giacomo Maspero classe 1992 che dopo tanti anni di A2 in giro per l'Italia ha deciso di scendere di categoria e sposare il progetto di Olginate dove ritroverà l'ex compagno di Cantù Jack Bloise. Insomma due Jack per la NPO alla corte di Manuel Cilio.

Mercato allenatori: ufficiale Gilberto Spinelli confermato alla Virtus Cermenate

Scendendo di categoria in serie C Gold è arrivata da parte della Virtus Cermenate l'ufficialità della conferma a capo allenatore della prima squadra gialloblù di coach Gilberto "Gig" Spinelli anche per la stagione 2021/22. Il primo ad essere soddisfatto è proprio coach Spinelli: "Sono davvero felice di proseguire questo percorso insieme alla società di cui faccio parte da diversi anni e che per me è oramai come una seconda famiglia. La stagione passata è stata decisamente anomala, particolare e difficile, sia dentro ma soprattutto fuori dal campo; la speranza è che il campionato del prossimo anno sarà il più normale possibile. In ogni caso, io sono pronto a dare il 101% per i colori gialloblù, come ho sempre fatto e come sempre farò. Forza Virtus!". Coach Spinelli e socetà sono già al lavoro per allestire la nuova formazione Virtus 2021/22.

Progetto Giovani Cantù: dopo 8 anni saluta coach Stefano Galimberti,

In casa del Progetto Giovani Cantù tra tante conferme c'è anche chi saluta. Si tratta di coach Stefano Galimberti, che dalla prossima stagione non ricoprirà più il ruolo di allenatore tra le fila biancoblù chiudendo così una collaborazione che è durata con soddisfazione per ben 8 anni come allenatore dei più giovani del PGC, accompagnandoli nella loro crescita sportiva e umana con grande passione, pazienza ed entusiasmo.