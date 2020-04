Pallacanestro comasca Valentina Gatti: “Da quando è sospeso il campionato sono ancora in Sicilia lontano da casa”

Pallacanestro comasca a tu per tu con la cestista di Binago che gioca in A1 a Ragusa.

Pallacanestro comasca “E’ stato terribile vedere annullati tutti gli sforzi fatti fino a marzo, ma era inevitabile”

Il coronavirus ha fermato il basket, anche il nostro basket quotidiano, la pallacanestro comasca mandandola a casa con largo anticipo rispetto alle consuetudini. Già perché a oggi la stagione è finita almeno in campo femminile dal minibasket alla serie A1 proprio adesso che stava per arrivare il bello, il rush finale per lo scudetto. A cui a breve avrebbe partecipato anche la Passalacqua Ragusa di Valentina “Micia” Gatti, la cestista di Binago da quest’anno in forza al team siciliano. Valentina, da anni nel giro della massima serie e cresciuta anche nel settore giovanile della Pool Comense, dopo la sospensione dei campionati è però dovuta rimanere in Sicilia lontana dalla sua casa natale.

Ecco perchè abbiamo voluto sentirla per sapere da lei come sta vivendo questa lontananza dal basket giocato dopo la sospensione dei campionato e dalla sua Binago.

Ecco allora “A tu per tu con…” Valentina “Micia” Gatti.

1) Ciao Valentina purtroppo ora è ufficiale stagione anche in A1 finita, che brutto colpo.. era nell’aria ma che effetto ti ha fatto?

1) “Quando è arrivata l’ufficialità della cancellazione del campionato non siamo rimaste troppo sorprese era una decisione inevitabile, purtroppo anche noi giocatrici eravamo consapevoli che non c’erano le condizioni per poter conclude il campionato. Oramai siamo chiuse in casa da un mese, tutta la nostra preparazione fisica si è praticamente annullata quindi pensare di ricominciare in tempi brevi era praticamente impossibile.

Certo pensare che da agosto dell’anno scorso fino a marzo siamo state in campo, abbiamo dato tutto per raggiungere il risultato sperato per poi scoprire che tutti gli sforzi fatti sono stati “annullati” non è una bella sensazione anzi è terribile, ma purtroppo siamo tutte d’accordo che era la cosa giusta da fare”.

2) Ora come fai senza basket in palestra e compagne di squadra? Non ti era mai capitato uno stop così a marzo?

2) “Per adesso io sono ancora a Ragusa, noi giocatrici italiane siamo bloccate ancora qui perché hanno bloccato quasi tutti i trasporti per uscire e entrare dalla Regione.

Grazie al cielo abitiamo tutte nello stesso stabile quindi abbiamo la possibilità di vederci e farci compagnia a vicenda, sennò devo ammettere che questo mese “intrappolata” qui lontana dalla famiglia sarebbe stata dura.

Non mi era mai capitata una situazione del genere, sempre di essere i protagonisti di un film!”

3) Da sportiva di serie A come ti sei organizzata? Ti stai allenando, segui programmi della società e con le tue compagne/staff sei sempre in contatto?

3) “Ovviamente sto cercando di rimanere attiva il più possibile, faccio allenamenti in casa, il nostro preparatore ci ha dato degli esercizi da svolgere in più seguo degli allenamenti pubblicati sulla pagina Facebook della palestra di proprietà di due mie care amiche Francesca Zara e Enrica Pavia “TOP78 Pavia” dopo ci sono molti allenamenti che puoi svolgere in casa tranquillamente.

La società chiede settimanalmente come stiamo e se non stiamo impazzendo”.

4) Con la società come sei rimasta avete già pensato a un’eventuale ripresa o alla prossima stagione?

4) “Per la verità è ancora tutto bloccato per l’anno prossimo, bisognerà aspettare ancora un pò prima di poter parlare del futuro. La situazione purtroppo è critica un pò per tutti, bisogna prima far quadrare tutti i conti e aspettare la fine di questa pandemia per poter parlare seriamente del futuro”.

5) Oramai è anni che giochi ad alto livello.. per la tua esperienza cosa ti senti di dire o consigliare alle giovani cestiste che ora come te sono a casa senza basket?

5) “So che è difficile in questo momento non avere un pallone in mano, non essere in palestra a fare quello che più ci scende felici, ma purtroppo diciamo farlo stringere i denti anche per il nostro futuro, più rispettiamo le regole prima torneremo in campo a correre con quella palla che tanto ci rende felici!”

6) Prova a pensare quando tutto questo finirà…a quando tornerai sul parquet.. quale sarà la prima cosa che farai?

6) “Non riuscirò a tornare sul parquet di una vera palestra fino ad agosto quando la nuova stagione inizierà. Purtroppo durante l’estate non ho a disposizione una palestra per potermi allenare, la mia palestra sono i campetti anche se dalle mie parti ce ne sono solo due e sono anche in brutte condizioni.

Fino ad allora mi mancherà tutto, l’entrata in palestra con le tue compagne di squadra che nel bene e nel male saranno la tua “famiglia” per 9 mesi. Mancherà scherzare, sudare per cercare di raggiungere l’obbiettivo comune, mancherà l’emozione che sento ogni singola partita e mancherà la sensazione di libertà che mi da tirare la palla a quel benedetto canestro!”

7) Come pensi che sarà il futuro del nostro movimento cestistico quando, speriamo presto, si tornerà in campo.. cambierà qualcosa?

7) “Molte società probabilmente dopo questa pandemia saranno in difficoltà economica perché purtroppo è un momento di crisi per tutta l’Italia e se la federazione non verrà incontro alle società prevedo che molte non riusciranno ad iscriversi al campionato per problemi economici.

Spero però che in qualche modo si riesca a risolvere tutte queste problematiche e che torni tutto alla normalità”.

In attesa che torni presto anche la normalità sui parquet italiani, grazie mille Valentina “Micia” Gatti

