La squadra della BCC Cantù Briantea84 si è qualificata per la prima volta nella sua storia alle fasi finali del campionato open promozione Csi con una squadra che fa dell'inclusione la sua principale caratteristica: giocatori con e senza disabilità giocano insieme, nella stessa squadra e in un campionato che non prevede un regolamento adattato.

Pallacanestro Csi: la Briantea84 scrive la storia, per la prima volta ai play-off

Risultato storico per il settore pallacanestro Csi: la BCC Cantù Briantea84 ha raggiunto la fase a playoff del campionato open promozione, girone B, del Csi di Milano. La formazione canturina, da oltre un lustro e con grande successo, scende sul parquet con un roster composto da atleti con e senza disabilità, in un progetto inclusivo che non prevede un regolamento adattato.

Tanta appetibilità: ogni anno la formazione è impreziosita dall’arrivo di nuovi giocatori che vengono attirati proprio dall’idea innovativa. La formazione, guidata in panchina da coach Sandro Corengia, ha firmato 11 vittorie e sole tre sconfitte nella regular season del torneo, chiudendo al terzo posto.

Ora si passa alla seconda fase, con grandi emozioni: prima partita in programma domani, venerdì 3 marzo alle 21.30, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Carugo (Via Calvi) contro Osg 2001.