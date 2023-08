Pallacanestro, debutto vincente ai Mondiali per il comasco Gabriele Procida e l'Italia

Pallacanestro: buona la prima per la Nazionale azzurra alla FIBA World Cup 2023 nelle Filippine.

Pallacanestro: il cestista di Lipomo ha segnato 2 punti nel successo inaugurale contro l'Angola

Fa festa la pallacanestro italiana e anche quella lariana che ieri, venerdì 25 agosto 2023, ha salutato il primo successo alla FIBA World Cup 2023 della Nazionale azzurra con anche il cestista comasco Gabriele Procida subito protagonista in campo. L'Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco ha debuttato ai Mondiali superando non senza sudare l'Angola per 81-67 con il cestista di Lipomo Procida autore di 2 punti. L'Italia tornerà in campo già domenica 28 agosto 2023 (ore 10.00 italiane in diretta su Rai Due, Sky Sport Summer, NOW e DAZN) contro la Repubblica Domenica che ieri ha vinto contro i padroni di casa delle Filippine per 87-81.

Il tabellino di di Italia-Angola 81-67

Parziali: 23-17, 43-40, 61-57

Italia: Spissu* 5 (1/2, 1/4), Tonut* 18 (5/7, 0/1), Melli* 7 (3/4), Fontecchio* 12 (3/4, 1/5), Ricci 12 (3/4, 1/5), Spagnolo, Polonara* 7 (0/1, 0/3), Diouf ne, Severini 3 (1/5 da tre), Procida 2 (1/1, 0/1), Pajola 4 (0/1, 0/1), Datome 4 (0/1, 1/5). All: Pozzecco

Angola: Francisco* 3 (1/4), Domingos 4 (1/2, 0/6), Maconda, Lukeny* 7 (3/6, 0/6), Dundao* 19 (2/4, 4/8), Bango* 6 (3/4), Paulo 3 (1/1), Monteiro 6 (1/2, 0/3), Fernandes (0/3 da tre), Fernando* 13 (5/9, 0/3), De Sousa 4 (1/2), Kokila 2 (1/1, 0/1). All: Claros

Classifica girone A:

Italia, Repubblica Domenica 2; Angola, Filippine 0

Programma girone A

Venerdì 25 agosto: Italia-Angola 81-67, Repubblica Domenicana-Filippne 87-81

Doneica 27 agosto: Italia-Repubblica Domenicana, Filippine-Angola

Martedì 28 agosto: Italia-Filippine, Angola-Repubblica Domenicana