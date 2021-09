Ennesima soddisfazione sportiva per Alessandro Ciceri. L’atleta di pallacanestro della Briantea84 è tra gli otto convocati della Nazionale Italiana di basket Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) con sindrome di Down. I Campioni del Mondo in carica saranno impegnati a Ferrara dal 4 all’11 ottobre per gli “Euro TriGames 2021”.

Pallacanestro dir il finese Ciceri convocato in nazionale

Classe 1986 e residente a Fino Mornasco, Alessandro Ciceri veste la maglia della Briantea84 da quasi 20 anni, club in cui è nato e cresciuto cestisticamente. Il suo palmarès conta trofei prestigiosi conquistati con la maglia della Nazionale: 2 Mondiali (2018 e 2019) e un Europeo nel 2017.

I convocati azzurri''

Alessandro Ciceri (Briantea84)

Alessandro Greco (Anthropos)

Alex Cesca (Anthropos)

Andrea Rebichini (Anthropos)

Antonello Spiga (Atletico Aipd Oristano)

Chiara Vingione (Basket For Ever Formia)

Davide Paulis (Atletico Aipd Oristano)

Fabio Tomao (Basket For Ever Formia)