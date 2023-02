Pallacanestro e amicizia in via Tevere a Villa Guardia una bella serata di canestri, sport e.. brindisi.

Pallacanestro e amicizia: Basket inclusivo in campo con GSV, Ultra Di e Lions Como

Grande giornata di sport inclusivo, pallacanestro e amicizia per il Basket Villa Guardia. Venerdì scorso ragazzi della squadra Under 15 GSV hanno svolto presso il palazzetto di via Tevere un allenamento congiunto con l'Associazione Basket Ultra Dì, che si occupa di basket per diversamente abili. I ragazzi, guidati dall'istruttrice Raffaella Gandini, hanno giocato insieme a squadre miste, in una serata all'insegna del divertimento e delle nuove amicizie. A fine allenamento l'evento si è chiuso con un aperitivo insieme presso il PalaBar locale. Ancora una volta il GS Villa Guardia è quindi sceso in campo per vivere con i suoi atleti e nuovi amici un importante evento di sport e inclusione. Una bella serata di canestri e brindisi che hanno visto protagonisti in campo come detto i ragazzi U15 del GSV al fianco degli amici del Lions Club Lago di Como e del team Asd Ultra Di.