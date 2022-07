Pallacanestro ecco i termini d'iscrizione di tutti i campionati senior e giovanili 2022/23

Pallacanestro la Fip Lombardia ha pubblicato le nuove Disposizioni Organizzative Annuali Regionali.

Pallacanestro prime a scendere in campo saranno C Gold Silver il 25 settembre, mentre il 2 ottobre toccherà a D e B femminile

Novità importanti anche per le società comasche di pallacanestro in vista della prossima stagione sportiva. La Fip Lombardia infatti ha pubblicato le Disposizioni Organizzative Annuali Regionali (DOAR) 2022/23 dove sono contenuti tutti i termini d'iscrizione dei campionati regionali senior e giovanili sia maschili che femminili. Per i campionati senior maschili e femminili sono inserite anche le date indicative di inizio della regular season.

Termine iscrizione campionati regionali Senior maschili

Serie C Gold 25/07/2022, inizio previsto 25/9 /2022

Serie C Silver 25/07/2022, inizio previsto 25/9 /2022

Serie D 25/07/2022, inizio previsto 2/10 /2022

Promozione 29/08/2022, inizio previsto 9/10/2022

1^ e 2^ divisione 15/09/2022, inizio previsto 16/10/2022

Termine iscrizione campionati regionali Senior femminili

Serie B 25/07/2022, inizio previsto 2/10/2022

Serie C 29/08/2022, inizio previsto 9/10/2022

Promozione 19/09/2022, inizio previsto 16/10/2022

Termine iscrizione campionati giovanili maschili

Under 19 Eccellenza 25/07/2022 (Nati 2004-05, ammessi 06-07, ammessi due 2003

Under 17 Eccellenza 25/07/2022 (Nati anni 2006-07, ammessi 2008

Under 15 Eccellenza 25/07/2022 (Nati anno 2008, ammessi 2009

Under 14 Élite 5/09/2022 (Nati 2009, ammessi 2010

Under 13 Élite 5/09/2022 (Nati 2010, ammessi 2011

Under 19 Gold 5/09/2022 (Nati 2004-05, ammessi 2006-07

Under 17 Gold 5/09/2022 (Nati 2006-07, ammessi 2008

Under 15 Gold 5/09/2022 (Nati 2008, ammessi 2009

Under 14 Gold 5/09/2022 (Nati 2009, ammessi 2010

Under 13 Gold 5/09/2022 (Nati 2010, ammessi 2011

Under 20 Silver 15/09/2022 (Nati 2003, ammessi 04-05-06-07

Under 19 Silver 15/09/2022 (Nati 2004-05, ammessi 2006-07

Under 17 Silver 15/09/2022 (Nati 2006-07, ammessi 2008-09

Under 15 Silver 15/09/2022 (Nati 2008, ammessi 2009-10

Under 14 Silver 22/09/2022 (Nati 2009, ammessi 2010-11

Under 13 Silver 29/09/2022 (Nati 2010, ammessi 2011-12

Termine iscrizione campionati giovanili femminili

Under 19 Élite 25/07/2022 (nate 2004-05,ammesse 2006-07-08)

Under 17 Élite* 25/07/2022 (nate 2006-07, ammesse 2008-09)

Under 15 Élite* 25/07/2022 (nate 2008, ammesse 2009-10)

Under 20 22/09/2022 (nate 2003-04, ammesse 2005-06-07-08)

Under 19 22/09/2022 (nate 2004-05, ammesse 2006-07-08)

Under 17 22/09/2022 (nate 2006-07, ammesse 2008-09)

Under 15 22/09/2022 (nate 2008, ammesse 2009-10)

Under 14 22/09/2022 (nate 2009, ammesse 2010-11)

Under 13 29/09/2022 (nate 2010, ammesse 2011-12)