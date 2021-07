Pallacanestro ecco tutte le date d'iscrizione dei campionati lombardi 2021/22

Pallacanestro comunicazione importante per le società regionali in vista della nuova stagione agonistica.

Pallacanestro prime a partire le serie C maschili e la B femminile poi toccherà alle altre categorie semior e alle giovanili

Il comitao lombardo della federazione italiana pallacanestro ha reso noto le date d'iscrizione alle varie categorie e ai vari campionati regionali maschili e femminili che interessano molte società comasche e della nostra provincia. Di seguito anche le annate relative alla prossima stagione per le categorie maschili e femminili. Da segnalare che quest'anno sarà giocata anche la Coppa Lombardia che interesserà nel settore maschile le squadre dalla C Gold alla D e nella categoria femminile le squadre di B e C.

Date d'iscrizione e inizio campinati regionali

Serie C Gold termine iscrizione 26 luglio, inizio campionato 26 settembre (32 squadre)

Serie C Silver termine iscrizione 26 luglio, inizio campionato 26 settembre (48 squadre)

Serie D termine iscrizione 2 agosto, inizio campionato 3 ottobre (96 squadre)

Serie Promozione termine iscrizione 8 settembre, inizio campionato 10 ottobre (112 squadre)

Serie Prima Divisione/Seconda termine iscrizione 22 settembre, inizio campionato 17 ottobre

Serie B femminile termine iscrizione 26 luglio, inizio campionato 3 ottobre

Serie C Femminile termine iscrizione 15 settembre, inizio campionato 10 ottobre

Serie Promozione Femminile termine iscrizione 22 settembre, inizio campionato 17 ottobre

Campionati Giovanili

Eccellenza maschile termine iscrizione 25 agosto

Regionale maschile termine iscrizione 15 settembre

Eccellenza femminile termine iscrizione 15 settembre

Regionale femminile termine iscrizione 15 settembre

Under14 maschili e femminili termine iscrizione 22 settembre

Under13 maschili e femminuli termine iscrizione 29 settembre

Annate giovanili maschili 2021/22

Under20 nati 2002-06

Under19 nati 2003-06 ammessi 2002

Under17 nati 2005-07 ammessi 2008

Under16 nati 2006-07

Under15 nati 2007-08 ammessi 2009

Under14 nati 2008-09 ammessi 2010

Under13 nati 2009/10 ammessi 2011

Annate giovanili femminili 2021/22

Under20 nate 2002-07

Under19 nate 2003-07

Under17 nate 2005-07

Under15 nate 2005-07

Under14 nate 2008-10

Under13 nate 2009/11