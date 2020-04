Pallacanestro Erba con Giacomo Bloise&C. un allenamento al giorno… in rete

Pallacanestro Erba bella iniziativa via social del club griffato Le Bocce.

In questi giorni in cui il basket nostrano è stoppato in casa e ha di fatto concluso la sua stagione agonistica per colpa dell’emergenza Coronavirus, la Pallacanestro Erba si è fatta portavoce di una bella iniziativa via social a favore dei suoi giovani cestisti. Con la collaborazione di alcuni tutor d’eccezione a cominciare da Giacomo “Jack” Bloise playmaker classe 1990 cresciuto in Casa della Gioventù di Erba per poi passare alla Pallacanestro Cantù dove è arrivato a calcare anche i parquet di serie A e ora regista del Basket Lecco, si è voluto realizzare una serie speciale di allenamenti in rete. Jack “Magia” Bloise ha raccolto volentieri l’assist lanciato dalla sua ex società dove è cresciuto e che ha sempre nel cuore, per svolgere la serie delle lezioni giornaliere con un allenamento on line al fianco dei giovani cestisti de Le Bocce. Un maestro d’eccezione pronto a spiegare passo dopo passo e via social, i segreti e i fondamentali della palla a spicchi per aiutare i campioncini granata a migliorarsi e a tenersi in forma anche a casa. La prima lezione di ieri è stata sul palleggio: palleggio di tutti i tipi anche con la pallina da tennis e a occhi chiusi per migliorare la tecnica, il controllo e anche l’abilità sempre divertendosi. La cosa bella è che i ragazzi possono interagire direttamente con “Prof Jack” scrivendo e mandando video in tempo reale per poi ricevere risposte, suggerimenti e consigli tecnici. Ma questa è stata solo la prima lezione con Giacomo Bloise che continuerà a fare da maestro via social e che sarà emulato a breve da altri autorevoli Tutorial per aiutare i campioncini de Le Bocce Erba ad allenarsi a casa e a diventare ancora più bravi aspettando di tornare in campo al più presto.