Pallacanestro Erba è nato “Le Bocce Teamwork Project”

Nonostante l’emergenza Covid 19 e la sospensione dei campionati 2019/20 in casa della Pallacanestro Erba di fatto non ci si è mai fermati. Il club granata griffato Le Bocce ha dato vita in queste settimane di quarantena a molte iniziative, allenamenti online e chat per continuare l’attività a distanza con i propri atleti. Seguendo questa linea nelle ultime ore è nato un nuovo progetto il “Le Bocce Teamwork Project” che punta a coinvolgere e fare crescere atleti e allenatori sotto ogni profilo tecnico, atletico, fisico e tattico. Un nuovo passo importante su un percorso già intrapreso da tempo e che mette al centro del progetto la crescita dell’individuo come uomo e come atleta.

NASCE LE BOCCE TEAMWORK PROJECT –

.Questo periodo di emergenza sanitaria ha portato tutti noi a fermarci obbligatoriamente un po’ e poter quindi guardarsi dentro per riflettere e prendere nuove decisioni che potessero dare una nuova spinta alla ripartenza. Proprio per questo la società si è guardata in casa e ha deciso di investire su un nuovo progetto per far fare un un’ulteriore salto di qualità tecnico alla propria struttura. Nasce così “Le Bocce Teamwork Project” un progetto che punta a coinvolgere gli atleti e gli allenatori del nostro settore giovanile in maniera ancora più importante per farli crescere ulteriormente dal punto di vista medico, fisico, tecnico e tattico in ogni minimo particolare. Verrà fatto un salto di qualità mettendo ancora di più al centro la crescita dell’individuo non solo dal lato tecnico, andando quindi a costituire una struttura ancora più importante che migliori il fisico dell’atleta seguito ovviamente dal fisioterapista e dal preparatore atletico. In questo periodo oltre agli allenamenti con la modalità online, che oramai tutte le squadre del settore giovanile portano avanti da circa un mese e mezzo e a cui gli atleti stanno partecipando con impegno fisso e con molta voglia ed entusiasmo, verranno organizzate riunioni tecniche per i nostri allenatori sia con relatori “interni” (responsabili tecnici del settore giovanile o capo allenatore della prima squadra) sia con allenatori di assoluto livello al di fuori dell’ambito tecnico societario. Il percorso era già iniziato quando ragazzi e allenatori erano ancora fisicamente in palestra; erano state organizzate riunioni tecniche con i responsabili del settore giovanile ma anche con figure “esterne” (ultima in ordine di tempo con un arbitro sul “passo zero”).