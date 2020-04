Pallacanestro Erba i campioncini Le Bocce a lezione da Abass Awudu

Pallacanestro Erba allenamenti on line a casa per i cestisti granata.

Pallacanestro Erba l’ex canturino ora ala di Brescia e della nazionale ha consigliato qualche esercizio per migliorare la tecnica individuale

Nonostante l’emergenza coronavirus abbia stoppato la stagione agonistica 2019/20 in casa della Pallacanestro Erba si continua a sudare e ad allenarsi. Tutti rigorosamente a casa o in giardino ma i cestisti de Le Bocce Erba di ogni categoria sono in contatto online e in videochat, tanto che si stanno allenando seguendo i programmi di lavoro preparati dai loro allenatori. Anche grazie all’aiuto e a qualche prezioso consiglio di istruttori d’eccezione. L’ultimo in ordine di tempo di questi coach speciali è stato proprio nelle ultime ore niente meno che Awudu Abass, l’ala di Camerlata, ex capitano della Pallacanestro Cantù attualmente in serie A come giocatore della Leonessa Brescia e della nazionale italiana. Abass, grande amico di Giacomo Bloise ex canturino come lui e cresciuto nelle giovanili de Le Bocce, ha raccolto con entusiasmo l’invito del club erbese è ha tenuto una simpatica lezione on line dedicata all’argomento del palleggio proponendo una serie di esercizi lui che ha fatto del lavoro quotidiano la sua forza e proprio per questo è arrivato in alto.

Il messaggio di Abass Awudu ai suoi giovani “allievi” di Erba

“Voglio proporvi esercizi semplicissimi che potete utilizzare tutti quando come adesso siete in casa o in giardino da soli per migliore il vostro fondamentale del palleggio”.

