Pallacanestro Erba il minibasket de Le Bocce torna in campo da sabato 8 maggio

Pallacanestro Erba dallo storico club brianzolo arriva una comunicazione attesa da tempo.

Notizia elettrizzante e attesa da tanto tempo in casa della Pallacanestro Erba griffata Le Bocce. Già perchè dopo che nelle scorse settimane sono ripartiti gli allenamenti di tutte le squadre del suo florido settore giovanile, ora lo storico club erbese è prnto a riprendere l’attività anche con i suoi baby cestiti del centro minibasket.

ore 14.30 i bambini nati nel 2013-14-15

ore 15.30 i bambini nati nel 2012

ore 16.30 i bambini nati nel 2011

ore 17.30 i bambini nati nel 2010

Ovviamente tutta l’attività si svolgerà in completa sicurezza e come già si sta svolgendo per tutte le squadre giovanili anche per i gruppi minibasket verranno seguiti accuratamente tutti i regolamenti dei protocolli sanitari in vigore dalla rilevazione della temperatura all’autocertificazione. Inoltre in casa de Le Bocce Erba si sta sta già organizzando il tradizionale camp estivo che si svolgerà a cavallo della fine di giugno e l’inizio di luglio e coinvolgerà tutti i giovani cestisti del club.