Pallacanestro Erba Le Bocce non parteciperà alla serie C Silver lombarda

Pallacanestro Erba comunicazione ufficiale della storica società brianzola.

Pallacanestro Erba a breve invece il club riprenderà l’attività con le squadre del suo settore giovanile

La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale: la Pallacanestro Erba non parteciperà al prossimo campionato di serie C Silver lombardo. Una decisione sofferta della società Erbese griffata da anni Le Bocce ma presa dopo aver sentito il parere di dirigenza, staff e giocatori: la rinuncia al campionato, che dovrebbe iniziare nel weekend del 7 marzo, comporterà inevitabilmente come preavvisato dalla Fip la ripartenza dalla serie D il prossimo anno anche se la società potrà fare domanda di ripescaggio. Le Bocce Erba invece intende ripartire a breve con l’attività delle sue squadre giovanili almeno con gli allenamenti in palestra.

Questo il comunicato ufficiale de Le Bocce Era ai suoi tesserati

Buongiorno a tutti.

Come alcuni di voi hanno già potuto leggere dalla Stampa locale, sabato scorso a mezzogiorno è scaduto il termine per confermare o meno la partecipazione al campionato di Serie C Silver della stagione sportiva corrente.

La Pallacanestro Le Bocce, dopo aver sentito il “sentiment” di tutti, giocatori, allenatori, assistenti e staff ed aver valutato le impegnative risultanze dei protocolli da adottare ha deciso di comunicare di non poter partecipare al campionato di Serie C Silver (la stagione potrebbe partire ai primi di marzo).

La nostra società ha invece in animo di poter almeno riprendere, quantomeno in questa fase, gli allenamenti delle giovanili.

Siamo perfettamente consci della situazione pandemica ed abbiamo immensamente a cuore la salute dei nostri ragazzi, delle loro famiglie ed anche di noi stessi e del nostro focolare domestico.

Dopo aver attentamente letto i nuovi protocolli ed aver confrontato le prescrizioni con le nostre possibilità abbiamo deciso di destinare tutte le nostre risorse fisiche, mentali ed anche economiche verso il nostro mondo under.

Vi assicuro che anche in questo caso la decisione è stata oggetto di un lungo e approfondito confronto; abbiamo valutato il momento, le prospettive, i presìdi da adottare sempre in riferimento alle aspettative dei nostri ragazzi e delle loro famiglie.