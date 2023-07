Pallacanestro estiva: ad agosto si rinnova l'evento organizzato da Pol Comense e Dream Team Sports Tours.

Pallacanestro estiva: con l'Italy Basketball Summer Festival torna lo showtime dei college americani

Tempo di vacanze, certo, ma non per tutti ed ecco che per i tanti appassionati della pallacanestro estiva che rimangono in città torna un appuntamento molto atteso e da qualche tempo diventato tradizionale.

Ad agosto infatti torna l'Italy Basketball Summer Festival una serie di partite internazionali organizzate da Pol Comense con Dream Team Sports Tours che porterà molte università americane a giocare amichevoli di lusso sul parquet del palazzetto di Casnate con Bernate. Il PalaFrancescucci infatti è pronto a riaprire le sue porte per ospitare il grande basket dei college a stelle e strisce NCAA che giocheranno sul prestigioso parquet del tempio del basket contro selezioni italiane e del nostro territorio.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 6 agosto con Shippensburg University - Pro Camp Brescia, l'ultimo sabato 19 agosto con Orange 1 Bassano - Brigham Young University.

Ecco l'elenco completo di date e partite

Sabato 05 Agosto 2023

Gara maschile

Ore 18:00

Shippensburg University - Pro Camp Brescia

Mercoledì 09 Agosto 2023

Ore 10:00 /11:30

Sessione di allenamento

Squadra femminile

Virginia Commonwealth

Giovedì 10 Agosto 2023

Gara maschile

Ore 18:00

Virginia Tech - Italy All Star

Domenica 13 Agosto 2023

Gara femminile

Ore 18:00

Cal State Fullerton - Spanish All Star Team

Lunedì 14 Agosto 2023

Gara femminile

Ore 18:00

Regis University vs Italy All Star

Mercoledì 16 Agosto 2023

Ore 18:00

Gara maschile

University or Arkansas Little Rock - Lombardia All Star

Sabato 19 Agosto 2023

Ore 17:00

Gara maschile

Orange 1 Bassano - Brigham Young University