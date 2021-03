Pallacanestro femminile Italia nel girone B con Serbia, Montenegro e Grecia

Pallacanestro femminile a Valencia si è svolto il sorteggio del prossimo EuroBasket Women 2021.

Pallacanestro femminile per un posto in azzurro alla kermesse continentale sperano anche le cestiste nostrane tra cui l’assese Laura Spreafico

Giornata importate per la pallacanestro femminile italiana. Nel giorno della festa della donna mentre a Bologna si assegna in serata la Coppa Italia, a mezzogiorno a Valencia è andato in scena il sorteggio del prossimo EuroBasket Women 2021, che si giocherà a Valencia (Spagna) e Strasburgo (Francia) dal 17 al 27 giugno. L’Italia di coach Lino Lardo è stata inserita nel girone B con Serbia, Montenegro e Grecia. L’esordio delle azzurre avverrà il 17 giugno contro la Serbia, il giorno dopo si torna in campo per affrontare il Montenegro e il 20 l’ultimo impegno del girone contro la Grecia dell’ex ct azzurro Marco Crespi. La formula dell’Europeo prevede che le prime classificate dei quattro gruppi accedano direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze si affrontino in uno spareggio che vale l’accesso alle prime otto. tra le tante cestiste nostrane che sperano di vestire l’azzurro ai prossimi Europei anche l’assese Laura Spreafico in forza a Costa Masnga.

Il calendario del girone B

17 giugno

Italia-Serbia

Montenegro-Grecia

18 giugno

Italia-Montenegro

Serbia-Grecia

20 giugno

Italia-Grecia

Montenegro-Serbia

21 giugno

Spareggi

23 giugno

Quarti di finale

26 giugno

Semifinali

27 giugno

Finali