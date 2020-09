Pallacanestro Giorgio Maggi è il nuvo presidente della Fip Lombardia

Pallacanestro eletto ieri al Forum di Assago il nuovo direttivo del comitato regionale.

Pallacanestro tra i sei consiglieri è stato nominato anche il dirigente della Virtus Cermenate Maurizio Ostini

Novità importanti per la pallacanestro lombarda e nostrana. Ieri infatti al Forum di Assago si è svolta l’assemblea elettiva di tutte le società regionali a cui hanno aderito anche i club lariani, che ha nominato non solo il nuovo preseidente del comitato fip Lombardia ma anche il nuovo consiglio. Il nuovo numero uno della Fip Lombardia è Giorgio Maggi che ha superato Fabrizio Frates subentrando così al marianese Alberto Bellondi e resterà in carica per il quadriennio olimpico 2020-24. Eletti come detto anche i sei membri del consiglio direttivo del CRL che nel quadriennio olimpico 2020-2024 supporteranno il nuovo presidente regionale Giorgio Maggi tra questi anche il vicepresidente della Virtus Cermenate Maurizio Ostini.

Questo il commento della società di Cermenate

“Per la prima volta nella storia è eletto un Consigliere Regionale FIP che proviene dal movimento virtussino: il nostro vicepresidente Maurizio Ostini è il secondo eletto per numero di voti in Lombardia, con 312 preferenze. Complimenti Maurizio! Il giusto premio per una vita dedicata alla pallacanestro!”

Nominati consiglieri Germano Foglieni con 317 voti, Maurizio Ostini con 312, Piero Tallone con 296, Carlo Filabelli con 296, Andrea Sina con 292 e Angelo Maruti con 287. Tra i non eletti il primo candidato escluso è stato il presidente dalla Pol. Comense Guido Corti. Le preferenze dei non eletti: Corti 160, Lauro 136, Minuzzo 119, Nava 135, Ponzelletti 111, Sanfilipppo 117.