Pallacanestro giovanile: 4 cestisti del PGC convocati con la Lombardia 2009 per amichevole contro Monthey

Sono giorni di grande attività per la pallacanestro giovanile lariana anche per quanto riguarda le selezioni regionali. Il tempo di archiviare l'amichevole giocata ieri a Treviglio contro con gli Under 17 della Blu Basket ed ecco che domani venerdì 8 dicembre la selezione lombarda dei 2009 tornerà in campo per un nuovo test internazionale.

Della squadra regionale scelta dal Centro Tecnico Regionale Maschile fanno parte anche quattro giovani cestisti del Progetto Giovani Cantù: si tratta di Riccardo Fossati, Cristian Malano, Giovanni Pizzamiglio e Simone Ventura che domani giocheranno con la Lombardia a Legnano (PalaKnights di via Parma, ore 15.30) un’amichevole contro gli svizzeri del BBC Monthey.

Ricordiamo che dello staff tecnico della Lombardia fanno parte anche due allenatori brianzoli Mattia Costacurta e Matteo Semoventa.

Selezione Lombardia 2009

ALABISIO RICCARDO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE

COTI ZELATI COSIMO 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

SOLAZZI ALESSIO MIGUEL 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

BAI GREGORIO 2009 ASD F. LUSSANA

GUERCETTI ANDREA 2009 ASD F. LUSSANA

BABINGILA NARCISSE 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

DOZIO RICCARDO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

FINAZZER FLORY FILIPPO TOMMASO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

NICOLODI LEONARDO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

SALINA STEFANO RICHARD 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

TORNESE FRANCESCO GIORGIO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

VOGOGNA JACOPO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

FOSSATI RICCARDO 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

MALANO CRISTIAN 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

PIZZAMIGLIO GIOVANNI 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

VENTURA SIMONE 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA