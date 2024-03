Pallacanestro giovanile: a Cermenate arriva nel weekend la "March Madness" la carica dei 120 cestiti del 2010

Appuntamento prestigioso per la pallacanestro giovanile quello in programma nel prossimo weekend di sabato 16 e domenica 17 presso il PalaSport Renato Malacarne di Cermenate. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale per l'annata 2010 ha infatti organizzato l’iniziativa "March Madness", evento riservato a ben 120 cestisti lombardi della categoria Under14.

A Cermenate quindi scenderanno in campo per essere visionati tutti insieme i migliori prospetti più interessanti da parte dello staff tecnico regionale coordinato dal RTT Luca Vitali. Tra questi 120 atleti fanno parte anche alcuni talenti nostrani.

I giocatori comaschi

TRESOLDI RICCARDO 2010 BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS

BIESUZ DANIEL 2010 G.S. VILLAGUARDIA A.S.D.

BARRECA FRANCESCO 2010 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

BUZZI SIMONE 2010 PALLACANESTRO CANTU’ SP

GAZZANI MARCO 2010 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

MARELLI JEFTE 2010 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

MASCHERONI MARCO 2010 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

RAINOLDI GIACOMO 2010 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

SELLITO MATTIA 2010 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

PULCINELLI FRANCESCO 2010 POLISPORTIVA COMENSE 2015

MARTINELLI LEONARDO 2010 U.S. DIL. INDIPENDENTE

Ricordiamo che nello staff tecnico regionale fanno parte anche alcuni allenatori nostrani: Mattia Costacurta della Pallacanestro Cantù quel referente tecnico della provincia di Como, Matteo Semoventa della Virtus Cermenate quale referente della provincia di Milano e Alessio Pesca de Le Bocce Erba quel referente della provincia di Lecco.