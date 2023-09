Pallacanestro giovanile: buon terzo posto per la Lombardia Under15 di marca brianzola

Buone nuove per la pallacanestro giovanile nostrana. La selezione Lombardia Under15 maschile ha chiuso al terzo posto il Torneo “Madonna del Ponte” di Lizzano Belvedere e Porretta Terme. I ragazzi diretti dal coach lariano Matteo Semoventa hanno chiuso l’avventura in Emilia Romagna battendo il Veneto per 85-76. Ricordiamo che nella selezione lombarda hanno giocato anche quattro cestiti del Progetto Giovani Cantù: Riccardo Fossati, Christian Malano, Giovanni Pizzamiglio e Simone Ventura. Il torneo per la cronaca è stato vinto dai padroni di casa dell'Emiloa che in finale hanno superato il Lazio.

Il tabellino della finale 3°-4° posto LOMBARDIA – VENETO 85 – 76

Parziali: 26-16; 47-29; 72-45

Lombardia: Magoni, Lazzati 3, Ventura 9, Alabiso 4, Vogogna 10, Fossati 2, Nicolodi 3, Malano 21, Pizzamiglio 8, Guercetti 7, Coti Zelati 16, Rizzoli 2. All. Semoventa.

Veneto: Granzotto 2, Pasini 3, Germano 18, Modenese, Benedos, Bracesco, Cappozzo, Alexa 7, Bertorelle 20, Loiacono 3, Zambonin 5, Diakile 18. All. Lunghi.