Pallacanestro giovanile: cinque cestisti del PGC Cantù convocati con la selezione Lombarda dei 2009

Buone nuove per la pallacanestro giovanile nostrana. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale relativo all'annata 2009 ha diramato le convocazioni per gli allenamenti in programma a Treviglio (BG) presso il PalaFacchetti di Via del Bosco in programma oggi, martedì 28 novembre 2023, dalle ore 19 alle 21.

Nella lista dei convocati figurano infatti ben cinque cestisti del Progetto Giovani Cantù: Filippo Fortis, Riccardo Fossati, Cristian Malano, Giovanni Pizzamiglio e Simone Ventura. Riserva a casa un altro atleta brianzolo Andrea Mammone della Virtus Cermenate. Ricordiamo che il referente tecnico per la provincia di Como è il coach di Cantù Mattia Costacurta.

Questi gli atleti convocati

ALABISIO RICCARDO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE

COTI ZELATI COSIMO 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

SOLAZZI ALESSIO MIGUEL 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

BAI GREGORIO 2009 ASD F. LUSSANA

FINAZZI ALESSANDRO 2009 ASD F. LUSSANA

GUERCETTI ANDREA 2009 ASD F. LUSSANA

DI BONITO DANIELE ANTONIO 2009 PALL. BERNAREGGIO 99

BABINGILA NARCISSE 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

DOZIO RICCARDO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

FINAZZER FLORY FILIPPO TOMMASO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

NICOLODI LEONARDO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

SALINA STEFANO RICHARD 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

TORNESE FRANCESCO GIORGIO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

VOGOGNA JACOPO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

FORTIS FILIPPO 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

FOSSATI RICCARDO 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

MALANO CRISTIAN 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

PIZZAMIGLIO GIOVANNI 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

VENTURA SIMONE 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

GORNI ALESSIO 2009 ASS. POL. DIL. SAN PIO X

Riserve a casa

LAZZATI PIETRO 2009 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

MAGONI LORENZO 2009 POL. DIL. LIBERTAS CERNUSCO

RIZZOLI MANUEL 2009 ASD F. LUSSANA

IMBORNONE MATTEO 2009 ASD F. LUSSANA

CAPELLO BRANDO 2009 URANIA BASKET MILANO SSD a R.L.

BORDIGA ANDREA 2009 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.

FERRARESI GIOVANNI 2009 ROBUR ET FIDES ASD SOMAGLIA

MAMMONE ANDREA GIUSEPPE 2009 ASD VIRTUS CERMENATE