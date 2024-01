Pallacanestro giovanile: folta rappresentanza lariana nella Lombardia al via domani al Memorial Fabbri

Conto alla rovescia ormai finito e da domani mercoledì 3 gennaio scatterà infatti la dodicesima edizione del “Memorial Mario Fabbri”, una delle manifestazioni dedicate alla pallacanestro giovanile più attese in Italia. Il torneo si svolgerà a Rimini e Santarcangelo dal 3 al 6 gennaio 2024 e in campo maschile vedrà sfidarsi sei formazioni maschili della categoria Under 15 e cioè dei nati nel 2009-10. Oltre alla Lombardia anche Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Toscana. La formula prevede, per il torneo maschile, un girone all’italiana con 5 partite per squadra, che vedrà tra le favorite la selezione lombarda allenata dal coach lariano Matteo Semoventa. Tra i 12 atleti convocati anche 4 cestisti del Progetto Giovani Cantù: Riccardo Fossati, Cristian Malano, Giovanni Pizzamiglio e Simone Ventura. Riserva a casa invece il cestista della Virtus Cermenate Andrea Mammone.

I 12 convocati della Lombardia

COTI ZELATI COSIMO 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

SOLAZZI ALESSIO MIGUEL 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

BABINGILA NARCISSE 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

NICOLODI LEONARDO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

TORNESE FRANCESCO GIORGIO 2009 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

BAI GREGORIO 2009 ASD F. LUSSANA

DI BONITO DANIELE ANTONIO 2009 PALL. BERNAREGGIO 99

ALABISO RICCARDO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE

FOSSATI RICCARDO 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

MALANO CRISTIAN 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

PIZZAMIGLIO GIOVANNI 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

VENTURA SIMONE 2009 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

Riserva a casa

MAMMONE ANDREA GIUSEPPE 2009 ASD VIRTUS CERMENATE

Staff Lombardia

DIRIGENTE FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO PIETRO

ALLENATORE SEMOVENTA MATTEO

ASSISTENTE CASTOLDI FEDERICO

PREPARATORE FISICO CANZI ALESSANDRO

FISIOTERAPISTA CERIANI GABRIELE

Il calendario della Lombardia

Mercoledì 3 gennaio ore 18 Lombardia-Veneto

Giovedì 4 gennaio ore 11 Lombardia-Veneto

Giovedì 4 gennaio ore 17 Lombardia-Emilia Romagna

Venerdì 5 gennaio ore 18 Lombardia-Friuli

Sabato 8 gennaio ore 9.30 Lombardia-Toscana