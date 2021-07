Pallacanestro giovanile i Cucciago Bulls sul tetto d'Italia Uisp con le squadre Under16 e Under13

Pallacanestro giovanile dal 22 al 25 luglio si sono svolte le finali nazionali a Rmini con la società brianzola

Pallacanestro Giovanile doppietta tricolore storica per il club del preseidente fabio Borghi: "E' tutto pazzesco"

Buone notizie sotto l'ombrellone e tinte di tricolore per la pallacanestro giovanile nostrana. Merito dei Cucciago Bulls del presidente Fabio Borghi che proprio non vogliono saperne di andare in vacanza. Dopo una stagione complicata per l'emergenza Covid, il club brianzolo è prima tornato in campo e ha ripreso gli allenamenti seguendo tutti i protocolli sanitari poi ha effettuato i tradizionali camp estivi a Campolcino e nelle sue strutture in Brianza. Ma in questo weekend il club cucciaghese ha voluto fare di più e si è regalato un finale di stagione strepitoso salendo sul tetto d'Italia e realizzando un'incredibile doppietta tricolore con le sue squadre Under13 e Under16 che hanno partecipato alle finali nazionali Uisp a Rimini dal 22 luglio ad oggi.

Già perchè dopo quattro giorni di partite a due passi dal mare i giovani torelli brianzoli hanno vinto due titoli nazionali sia con la squadra Under13 che con quella Under16. Una giornata da ricordare quella di oggi domenica 25 luglio 2021 per i Cucciago Bulls che in mattina hanno visto i baby U13 battere Gonzaga Sport Club chiudendo così al primo posto il girone unico del torneo e vincere così il titolo nazionale Uisp di categoria 2021. A poche ore di distanza, a mezzogiorno, è toccato poi alla formazione Under16 che ha voluto bissare vincendo il titolo nazioanle di categorie battendo in finale Albano Basket. Cucciago Bulls sul tetto d'Italia quindi non con una ma addirittura con due squadre per la gioia del presidente Fabio Borghi che ha voluto seguire i suoi tori e lo stff composto da Luca Visconti, Andrea Bernasconi, Jonathan Molteni e Erica Molteni per tutta l'avventura riminese e che a cosi commentato questo trionfo: "E tutto pazzesco... che doppietta ... tutti sappiamo che non e’ l’Eurolega … ma comunque la soddisfazione c’è ed è.. doppia!"