Pallacanestro giovanile: il Minibasket Figino apre le sue porte ai nuovi baby cestisti 

Bella iniziativa nell'ambito della pallacanestro giovanile comasca quella organizzata a Figino per il mese di settembre. La Pallacanestro Figino infatti dall'11 al 30 settembre apre le porte del suo centro minibasket promuovendo una serie di allenamenti-prova gratuiti per tutti i bambini che volessero entrare nelle squadre gialloverdi nella stagione 2023/24, per vivere un anno all'insegna del divertimento, amicizia e... canestri!

Il calendario degli allenamenti in casa Pall. Figino

Lunedì e mercoledì dalle 18 alle 19 per i nati negli anni 2012-2013;

Lunedì e mercoledì dalle 18 alle 19 per i nati negli anni 2014-2015;

Venerdì dalle 17 alle 18 per i nati negli anni 2016-2017-2018.

Tutti gli allenamenti si svolgeranno presso il Palazzetto di Figino Serenza. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi ala società al tel. 3315279017 (Alice).