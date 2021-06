Pallacanestro giovanile il Minibasket in tour del GSV sbarca a Grandate sabato 26 giugno

Pallacanestro giovanile continua l'estate calda del basket nostrano.

Pallacanestro giovanile si è aperto il camp de Le Bocce Erba mentre dal 27 parte il 6° Blackcourth a Campodolcino

Continua la lunga estate sui campi della pallacanestro giovanile tra open day e camp estivi.

Nuovo Open day per il progetto Minibasket in tour a Grandate sabato 26 giugno

Nuovo appuntamento con il minibasket in tour inserito nel progetto "Be player bee lover" organizzato dal GS Villa Guardia che porta la palla a spicchi in giro per il nostro territorio provinciale. Il quarto appuntamento con giochi, sfide e natura è in programma per sabato 26 giugno alle ore 15 presso il campo all'aperto di via Manzoni a Grandate e sarà riservato a tutti i mini cestisti nati dal 2009 al 2015. Per informazioni e iscrizioni contattare basket@gsvillaguardia.it oppure tel. 3487997223.

Al via il nono Basket Camp Blackourth a Campodolcino

Sta per partire la sesta del Basket Camp Blackourth organizzato dai Cucciago Bulls che si svolgerà a Campodolcino dal 27 giugno fino a sabato 3 luglio con una settimana all’insegna del divertimento, tanto basket ma non solo. Saranno ben 130 ragazzi nati dal 2002 al 2012 che invaderanno con la loro allegria e voglia di giocare la ridente località di Campolcino. Il tutto in sicurezza visto che venerdì 25 tutti i partecipanti saranno sottoposti a tampone. Ancora aperte invece le iscrizioni per partecipare al Bulls DayCamp 2021 riservato ai ragazzi nati dal 2009 al 2013 e diretto da due tecnici arci noti come Gianni Lambruschi e Jonathan Molteni che si svolgerà presso il PalaBlackCourth Albate fino al 30 luglio. Per info e iscrizioni 3402587008 o www.cucciagobulls.com

Si sta svolgendo a Casargo il 9° Summer camp de Le Bocce Erba

In corso di svolgimento invece il 9° Summer Camp de Le Bocce Erba che si è aperto sabato 19 giugno per chiudersi sabato 26 dopo una settimana molto intensa ma anche estremamente divertente. Nella struttura moderna e super attrezzata del Centro Fornazione Professionale Alberghiera di Casargo si stanno allenendo e sudando oltre 80 giovani partecipanti ai più grandi 2004 ai piccolini 2013 del minibasket, sotto la guida tecnica dello staff Le Bocce.