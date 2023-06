Pallacanestro giovanile: il 27-28 giugno un evento organizzato da Comense e Olimpia.

Pallacanestro giovanile: in provincia arrivano due giorni di grande basket internazionale

Impazza il basket estivo e anche la pallacanestro giovanile lariana si prepara a vivere due giorni davvero interessanti con una serie amichevoli e triangolari internazionali.

Pol Comense e Olimpia Cadorago infatti in collaborazione con Dream Team Sports Tour hanno organizzato per martedì 27 e mercoledì 28 giugno una due giorni di partite amichevoli a carattere internazionale che si disputeranno presso il palazzetto di Casnate con Bernate e la palestra di Cadorago in via Manzoni.

Parteciperanno all'evento non solo le squadre locali di Comense, PGC Cantù, Sport Club Brianza, Basket Costa ma manche le under17 svizzere del Bellinzona, le americane Under17 e Under14 dell'USA Court Basketball in tour in Italia oltre a Bernareggio e Ororosa Bergamo.

Questo il programma della due giorni di basket giovanile

Martedì 27 giugno

Presso la palestra di Cadorago Via Manzoni

Ore 16 Under14 maschile Usa Court Basketball-Sport Club Brianza

Ore 17 Under17 maschile Usa Court Basketball-Baslet Costa

Ore 18.45 Under17 maschile Basket Costa-Bernareggio

Ore 20.30 Under17 maschile Bernareggio -Usa Court Basketball

Palazzetto di Casnate con Bernate

Ore 17.30 Under17 femminile Usa Court Basketball-Basket Costa

Ore 19.15 Under17 femminile Bellinzona-Basket Costa

Ore 20.45 Under17 femminile Usa Court Basketball-Bellinzona

Mercoledì 28 giugno

Presso la palestra di Cadorago Via Manzoni

Ore 15 Under14 maschile Usa Court Basketball-Basket Costa

Ore 16.45 Under14 maschile Progetto Giovani Cantù-Basket Costa

Ore 18.30 Under14 maschile Progetto Giovani Cantù-Usa Court Basketball

Palazzetto di Casnate con Bernate

Ore 17.30 Under17 femminile Usa Court Basketball-OroRosa Bergamo

Ore 19.50 Under17 femminile Usa Court Basketball-Pol Comense