Pallacanestro giovanile: Le Bocce U17 e Seregno U13 trionfano a Erba nel 14° Trofeo Gianluca Citterio

Nel giorno dell'Epifania è calato il sipario sull'edizione numero 14 del Trofeo Gianluca Citterio uno degli appuntamenti tradizionali per la pallacanestro giovanile nostrana organizzato da Le Bocce Erba e che quest'anno è stato riservato alle categorie maschili Under13 e Under17. Nel torneo U13 ha trionfato il Basket Seregno che in finalissima ha superato nettamente il Lecco. Nel torneo Under17 invece successo dei padroni di casa de Le Bocce Erba che in un'emozionante finale hanno regolato di misura la Caluschese per 63-61.

Under13

-Girone A: Le Bocce Erba, Caluschese, Basket Lecco.

Girone B: Basket Seregno, Pescate, Morbegno.

Under17

Girone A: Le Bocce Erba, Calolziocorte, Varedo.

Girone B: Sangiorgese, Gallarate, Caluschese.

Il calendario completo e risultati di tutte le partite in cartellone

Mercoledì 3 gennaio

U13: Caluschese-Lecco 54-55, Pescate-Seregno 29-62; U17: Caluschese-Sangiorgese 47-41, Le Bocce Erba-Calolziocorte 75-70 dts.

Giovedì 4 gennaio

U13: Morbegno-Pescate 38-55, Le Bocce Erba-Caluschese 41-75; U17: Gallarate-Sangiorgese 89-51, Varedo-Calolziocorte 38-94.

Venerdì 5 gennaio

U13: ore 14 Morbegno-Seregno 23-107, ore 18 Erba-Lecco 28-80; U17: ore 16 Gallarate-Caluschese 59-72, ore 20 Varedo-Le Bocce Erba 45-80.

Sabato 6 gennaio tutte le finali

Ore 10 Finale 5°-6° posto U13 Le Bocce Erba-Morbegno 49-29

Ore 12 Finale 5°-6° posto U17 Sangiorgese-Varedo 90-46

Ore 14 Finale 3°-4° posto U13 Pescate-Caluschese 78-46

Ore 16 Finale 3°-4° posto U17 Calolziocorte-Gallarate 72-62

Ore 18 Finale 1°-2° posto U13 Seregno-Lecco 68-22

Ore 20 Finale 1°-2° posto U17 Le Bocce Erba-Caluschese 63-61