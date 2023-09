Pallacanestro giovanile Lombardia U15 oggi in finale per il 3° posto al “Madonna del Ponte”

Si giocano oggi le finali del torneo “Madonna del Ponte” uno degli eventi dedicati alla pallacanestro giovanile italiana più attesi e in corso di svolgimento a Lizzano Belvedere e Porretta Terme. Un torneo riservato ai migliori prospetti Under15 maschili e che vede al via la selezione della Lombardia guidata dal tecnico brianzolo Matteo Semoventa e che in squadra conta anche quattro cestisti del Progetto Giovani cantù: Riccardo Fossati, Christian Malano, Giovanni Pizzamiglio e Simone Ventura.

Nel match inaugurale la selezione di Matteo Semoventa si è arresa alla rimonta del Lazio che si è imposto per 82-77. Nel secondo match però pronto riscatto dei giovani Lombardi che ieri hanno battuto la Toscana per 70-63. Oggi finale di consolazione per il terzo posto contro il Veneto.

Il tabellino di LAZIO – LOMBARDIA 82 – 77

Parziali: 22-22; 40-43; 58-67

Lazio: Becchetti 3, Sica 7, Papale 24, Arangio 16, Rossi, Cicchetti 5, Grasso 5, Maiorano 13, Aforonwa 4, Alba 4, Viviani 1, Scipioni. All. Fanciullo.

Lombardia: Magoni 6, Lazzati 4, Ventura 11, Alabiso 6, Vogogna 5, Fossati 2, Nicolodi 11, Malano 16, Pizzamiglio 2, Guercetti 2, Coti Zelati 12, Rizzoli. All. Semoventa.

Il tabellino di LOMBARDIA – TOSCANA 70 – 63

Parziali: 20-19; 37-34; 56-49

Lombardia: Magoni 8, Lazzati 7, Ventura 2, Alabiso 7, Vogogna 2, Fossati 4, Nicolodi 16, Malano 11, Pizzamiglio, Guercetti 7, Coti Zelati 6, Rizzoli. All. Semoventa.

Toscana: Ense 2, Matteini 6, Tinti 17, Poggesi 2, Ferrini 2, Gai Pierallini 2, Baldasseroni 12, Vergottini 9, Dani 1, Tasselli 6, Flauto 2, Petrocchi 2. All. Zanardi.