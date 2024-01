Pallacanestro giovanile: oggi scatta il 12° Memorial Fabbri, tanti brianzoli in campo con la Lombardia

Si alza il sipario oggi sulla dodicesima edizione del "Memorial Mario Fabbri", una delle manifestazioni della pallacanestro giovanile italiane più attese e più importanti. Il torneo si svolge a Rimini e Santarcangelo da oggi al 6 gennaio 2024 e in campo maschile vedrà sei formazioni partecipanti della categoria Under 15 e cioè dei nati nel 2009-10. Al via anche la selezione Lombardia che tra i 12 prescelti vanta ben 4 cestisti del Progetto Giovani Cantù: Riccardo Fossati, Cristian Malano, Giovanni Pizzamiglio e Simone Ventura. guidati dal coach brianzolo Matteo Semoventa. Oggi alle 18 esordio contro il Veneto. In girone anche i padroni di casa dell'Emilia Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Toscana. La formula prevede, per il torneo maschile, un girone all’italiana con 5 partite per squadra.

Il calendario della Lombardia

Mercoledì 3 gennaio ore 18 Lombardia-Veneto

Giovedì 4 gennaio ore 11 Lombardia-Veneto

Giovedì 4 gennaio ore 17 Lombardia-Emilia Romagna

Venerdì 5 gennaio ore 18 Lombardia-Friuli

Sabato 8 gennaio ore 9.30 Lombardia-Toscana

Le gare in programma oggi mercoledì 3 gennaio

Ore 18 Lombardia-Veneto, Toscana-Lazio e Emilia-Friuli.