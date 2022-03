Pallacanestro giovanile ora è ufficiale quest'anno tornerà in campo il Trofeo Giovani a Tavernerio

Basket lariano in campo

Arriva una bella notizia per la pallacanestro giovanile lariana. Quest'anno infatti tornerà in campo il Trofeo Giovani organizzato come nel recente passato dal Basket Tavernerio con il patrocinio del Comune di Tavernerio. Dopo tante difficoltà e stop dovute alla pandemia, ecco che è arrivata la lieta novella per il movimento del basket giovanile nostrano. In questi giorni, infatti, Max Di Landri storico organizzatore dell'evento ha ufficializzato il torneo: "Si, tornerà in campo il Trofeo Giovani TG 2022, il nostro celebre torneo riservato alle categorie giovanili maschili. Una manifestazione che si svolgerà come sempre sotto sui campi di Tavernerio dal 21 maggio al 12 giugno e che quest’anno vedrà in cartellone al via due tornei. Il Trofeo Giovani riservato alle categorie Under19 (per i nati negli anni 2004-05-06), Under17 (per i nati 2006-07-08), Under15 (per i nati 2008-09) e Under14 (per i nati 2009/10), ma anche il Trofeo Giovanissimi, riservato alle categorie del minibasket Esordienti (per i nati 2011-12), Aquilotti (per i nati 2013-14) e Scoiattoli (per i nati 2014-15)". "Finalmente – continua Max Di Landri – siamo contenti di potere annunciare che il Trofeo Giovani quest’anno si giocherà. Un modo, speriamo, di tornare anche alla normalità con un torneo diventato un appuntamento importante per molti appassionati non solo della nostra provincia. Formula, location e periodo non cambiano: speriamo di aver molte adesioni in ogni categoria. Vi aspettiamo numerosi". Per ulteriori informazioni e iscrizioni gli interessati possono rivolgersi al 347/0098043 (Max Di Landri), via mail maxdilan@libero.it o consultare direttamente il sito ufficiale dell’evento www.trofeogiovani.it.