Pallacanestro giovanile poker lariano del 2009 convocato per "Obiettivo Maglia Azzurra"

Ancora buone notizie per la pallacanestro giovanile lariana in vista dell'anno nuovo. Nell'ambito del nuovo progetto federale denominato "Obiettivo Maglia Azzurra" il comitato FIP Lombardia ha diramato le convocazioni per il raduno in programma a San Pellegrino Terme dal 5 all'8 gennaio. Nel folto gruppo di giovani cestiti che lavoreranno agli ordini degli staff regionali per una "full immersion" di tre giorni ci sono anche alcuni prospetti nostrani dell'annata 2009. Tra i 20 atleti dell'annata maschile fanno parte anche due cestiti del Progetto Giovani Cantù quali Aian Enriquez e Riccardo Fossati, Tra le 16 atlete dell'annata 2009 femminile invece figurano due cestiste nostrane in forza al Basket Costa Masnaga quali Matilde Rimoldi di Carbonate e Anna Bruno di Cantù. Tra le riserve a casa anche Giulia Mazza di Villa Guardia che gioca con Robbiano.

Queste tutte le atlete convocate

1. MAGNI Emilia BFM

2. CUOMO Lara SANGA

3. CONNELLI Grace GALLARATE

4. RIMOLDI Matilde BASKET COSTA

5. ZANETTI Sara BASKET COSTA

6. DIENG Mame Diarra OROROSA

7. TARGA Ludovica GEAS

8. BIANCHI Emma CANEGRATE

9. TESTA Ludovica PRO PATRIA

10. RUGGERI Viola TREZZANO

11. CHITTOLINI Viola ABA

12. SUILLI Elisabeth OROROSA

13. ROSSI Margherita SANGA

14. MAGNI Sabrina BFM

15. BRUNO Anna BASKET COSTA

16. DAL MASCHIO Emma S.GIORGIO M

Riserve a casa

17 BROGGI Sara CANEGRATE

18 FRANZELLI Lucia ISEO

19 VOLPI Carolina CREMA

20 MAZZA Giulia ROBBIANO

21 MEZZALIRA Martina GEAS

Questi tutti gli atleti convocati

1-BAI GREGORIO BASKET SEREGNO ASD

2-BEGNI EMANUELE PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L

3-BIAGINI NICCOLO' BASKET LODI A.DIL.

4-CANTARELLI ELIA POLIS. SAN PIO X MANTOVA

5-CAPELLO BRANDO URANIA MILANO

6-CITTERIO LOGAN ASSOCIAZIONE SPORTING MILANINO

7-COTI ZELATI COSIMO PALL CREMA

8-ENRIQUEZ AIAN PALL CANTU'

9-FOSSATI RICCARDO PALL CANTU'

10-GANDINI MARCO PALL VARESE

11-GIUBILO OMAR COSTA MASNAGA

12-GUERCETTI ANDREA ABC CREMA

13-MAGONI LORENZO POL. LIBERTAS CERNUSCO

14-MAL MADICKE LUSSANA BASKET BERGAMO

15-MARTINALLI CLAUDIO ASM 70 MORBEGNO

16-MIRESSE MATTEO POL. LIBERTAS CERNUSCO

17-PEZZONI PIETRO ROBUR&FIDES VARESE

18-PIZZAMIGLIO GIOVANNI POLIS. SAN PIO X MANTOVA

19-SALINA STEFANO OLIMPIA MILANO

20-VOGOGNA JACOPO OLIMPIA MILANO

Riserve a casa:

1-POZZI RICCARDO APL LISSONE

2-DALLA LONGA ALESSANDRO A.S.D. VIRTUS DESENZANO

3-GROSSI JACOPO GAMMA SEGRATE

4-IRITI LUCA URANIA MILANO