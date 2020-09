Pallacanestro Giovanni Petrucci ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza 2021-24

Pallacanestro si è svolto oggi a Roma il consiglio federale dell Fip.

Pallacanestro padrone di casa il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha parlato dei principali temi di politica sportiva italiana e internazionale

Giornata importante per la pallacanestro italiana che oggi ha visto svolgersi a Roma presso il Salone d’Onore CONI del Foro Italico, il Consiglio Federale della FIP presieduto da Giovanni Petrucci. A fare gli onori di casa è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha parlato ai consiglieri presenti dei principali temi di politica sportiva nazionale ed internazionale. Nel corso del consiglio poi il presidente Petrucci, all’indomani delle elezioni regionali, ha confermato al presidente Malagò la fiducia e la stima della pallacanestro italiana così come la sua volontà di candidarsi alla presidenza del Fip per il quadriennio 2021/24.

Tra i principali argomenti trattati:

Petrucci ufficializza la proprio Candidatura alla Presidenza 2021-2024

Le Assemblee Elettive Regionali hanno avuto un’alta partecipazione in tutt’Italia. Il presidente Petrucci si è complimentato con i Comitati Regionali e i loro Presidenti, per il fattivo lavoro svolto. A seguire Petrucci ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di Presidente federale per il quadriennio 2021-2024.

Commissione Medico Scientifica FIP

Giovanni Favaro, direttore generale Treviso Basket, su proposta della Lega Basket di Serie A, è entrato a far parte della Commissione Medico Scientifica FIP guidata dal prof. Francesco Landi.