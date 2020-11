Pallacanestro Giovanni Petrucci rieletto presidente della Federazione Italiana

Pallacanestro ecco i verdetti della votazione della 48ª Assemblea Generale Elettiva FIP.

Pallacanestro anche l’ex tecnico della Pall. Cantù Fabrizio Frates nel nuovo consiglio 2021-24

Giornata importante quella odierna per la pallacanestro italiana. Giovanni Petrucci è stato infatti confermato alla guida del basket azzurro e rieletto Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro dalla 48ª Assemblea Generale Elettiva per il quadriennio 2021-2024. Il Presidente Petrucci ha ricevuto il 90% dei voti disponibili. Insieme al Presidente sono stati eletti il Consiglio Federale e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nel nuovo consiglio è stato eletto anche l’ex tecnico azzurro e della Pallacanestro Cantù Fabrizio Frates in qualità di Consigliere in rappresentanza dei Tecnici.

Questa la squadra del nuovo Consiglio della FIP 2021-24

Presidente Federale

Giovanni Petrucci

Consiglieri in rappresentanza delle Società Regionali

Umberto Arletti

Margherita Gonnella

Riccardo Guolo

Gaetano Laguardia

Giuseppe Angelo Rizzi

Consigliere in rappresentanza dei Tecnici

Fabrizio Frates

Consiglieri in rappresentanza degli Atleti dilettanti

Alessandro Marzoli

Kathrin Ress

Consigliere in rappresentanza degli Atleti professionisti

Giacomo Galanda

Consigliere in rappresentanza delle Società partecipanti ai campionati nazionali femminili

Rosa Ferro

Consigliere in rappresentanza delle Società partecipanti ai campionati nazionali maschili dilettantistiche

Marco Petrini

Consigliere in rappresentanza delle Società partecipanti al campionato professionistico

Federico Casarin

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Marco Tani

Presidente Comitato Nazionale Allenatori

Ettore Messina

Presidente Comitato Italiano Arbitri

Stefano Tedeschi