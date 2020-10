Pallacanestro i campionati regionali senior dovrebbero partire nel weekend del 29 novembre

Pallacanestro nuova importante comunicazione del comitato Fip Lombardia.

Pallacanestro il via dei tornei era previsto in questo fine settinana, le gare rinviate verranno recuperate in date da destinarsi

Una nuova importante comunicazione per le società nostrane di pallacanestro è arrivata in queste ultime ore da parte del comitato Fip Lombardia che chiarisce come e quando potranno essere svolti gl allenamenti a distanza e che i campionati senior maschili e femminili dovrebbero ripartire nel weekend del 29 novembre. A distanza quindi di un mese dalle date originali che vedevano il via di C Gold – C Silver – D – Promozione maschili oltre a B e C femminili proprio in questo fine settimana. Ma il condizionale visti i tempi è sempre d’obbligo.

Il comunicato ufficiale del Comitato FIP Lombardia

In relazione all’ordinanza n°623 di Regione Lombardia, il CRL comunica:

RIPRESA DEI CAMPIONATI

Fatte salve ulteriori disposizioni da parte delle Autorità governative o regionali dopo la scadenza del provvedimento in vigore fino al 13 novembre, ai campionati regionali senior maschili (C Gold – C Silver – D – PM) e femminili (BF – CF) saranno garantite due settimane di allenamento con contatto prima della ripresa dell’attività agonistica, che non riprenderà dunque prima delle gare in calendario del weekend del 29 novembre. Valuteremo entro

breve le modalità di recupero delle gare relative alle prime giornate non disputate.

PROTOCOLLO ALLENAMENTI

Al momento, il protocollo disponibile è quello pubblicato sul sito nazionale FIP: http://www.fip.it/public/aggiornamento__protocollo%20allenamenti%20non%20professionisti.pdf

che però deve essere aggiornato alle più recenti disposizioni di legge (es.: divieto di contatto). La nuova versione è attesa per inizio settimana prossima. Nel frattempo, si invitano pertanto le società a tenere in debito conto quanto previsto dall’ordinanza 623.