Pallacanestro ieri si sono svolte le votazioni del nuovo consiglio federale con il 98% di adesioni

Pallacanestro la Fip ha svolto la 48ª Assemblea Generale Elettiva e la 49ª Assemblea Straordinaria.

Pallacanestro candidato unico alla presidenza ancora Giovanni Petrucci, martedì 17 novembre lo spoglio delle schede

Quella di ieri è stata una giornata importante per la pallacanestro italiana. Si sono svolte infatti a Roma e in diciotto seggi regionali, le votazioni della 48ª Assemblea Generale Elettiva e della 49ª Assemblea Straordinaria, per modifiche allo Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro. A queste due Assemblee hanno partecipato il 98% degli aventi diritto inoltre nel corso dell’Assemblea di Roma è intervenuto anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, accompagnato dal segretario generale Carlo Mornati.

Ovviamente presente il presidente uscente e candidato unico per la rinomina Giovanni Petrucci che ha sottolineato: “Ho affrontato diverse candidature, ma questa è un’assemblea che cade in un momento difficile per il Paese e per il mondo intero e l’emozione la sento tutta ed aggiungo che è ancora un momento più complicato per lo sport italiano.”

E’ un momento delicato per il paese e anche per il basket che però guarda al 2021 con fiducia come ha sottolineato Petrucci anche perchè il 2021 è l’anno del Centenario della FIP: “Pandemia permettendo, vogliamo festeggiarlo nel modo migliore. Dobbiamo recuperare i dieci milioni che abbiamo utilizzato per interventi tra aiuti alle società e tasse non riscosse. E poi ci sono i Giochi Olimpici. Nei prossimi mesi abbiamo i tornei di qualificazione per la Nazionale maschile e per la Nazionale 3×3 che sono obiettivamente difficili -ha osservato Petrucci- Abbiamo l’obiettivo di tornare ai Giochi, ci mancano, perché la pallacanestro, è uno sport prettamente a cinque cerchi. ‘L’ottimismo è la fede delle rivoluzioni’ ha detto lo scrittore francese Jacques Beauville. Noi dobbiamo avere ottimismo nei prossimi quattro anni”.

Ricordiamo che lo spoglio delle schede avverrà martedì 17 novembre con la proclamazione degli eletti. Tra i candidati consiglieri in rappresentanza dei tecnici anche l’ex allenatore della Pallacanestro Cantù Fabrizio Frates.