Pallacanestro, il 2021 sarà l’anno del centenario della FIP

Pallacanestro: si è svolto a Roma il consiglio direttivo della federazione italiana.

Pallacanestro, tra i temi trattati anche la ripresa dell’attività a porte aperte

Il 2021 sarà un anno molto importante per la pallacanestro italiana, l’anno del centenario della federazione della palla a spicchi azzurra. Lo ha ricordato anche il consiglio federale FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci che si è svolto nei giorni scorsi a Roma presso il Salone d’Onore CONI, Foro Italico. Tanti i temi trattati dall’assemblea elettiva fissata per il 13 novembre prossimo alla ripresa dell’attività sportiva a porte aperte a nuovi progetti come quello “Diventare Donna ” senza dimenticare ovviamente le celebrazioni per il centenario della FIP.

Tra i principali argomenti trattati:

Assemblea Ordinaria Elettiva il prossimo 13 novembre

E’ stata indetta per venerdì 13 novembre 2020, all’Hilton Airport di Fiumicino (Roma), l’Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche degli Organi Nazionali della FIP per il quadriennio 2021-2024.

Consiglio Nazionale CONI

Il presidente Petrucci ha informato il Consiglio sui lavori del Consiglio Nazionale del CONI che si è svolto ieri. Le Federazioni hanno individuato unitariamente nel presidente CONI Giovanni Malagò il rappresentante delle proprie istanze sulla Legge Delega.

Ripresa delle attività: “a porte aperte”

Il Consiglio Federale ha ribadito l’impegno e la ferma volontà di far svolgere le gare dei prossimi Campionati a “porte aperte” non appena ci saranno le condizioni ed inoltre ha espresso la propria disponibilità a farsi parte diligente nel presentare alle autorità competenti eventuali iniziative che mettano il pubblico nelle condizioni di poter assistere in sicurezza alle partite. “La presenza del pubblico -ha affermato il presidente Petrucci- è fondamentale e al contrario, le porte chiuse significherebbero la crisi del basket.”

Leghe

Il Consiglio Federale ha ratificato integralmente le proposte pervenute da Legabasket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile per la formazione dei gironi dei prossimi Campionati di Serie A, Serie A2, Serie B e Serie A1 Femminile.

Il campionato di serie A maschile inizierà 27 settembre, mentre quelli di Serie A2 e B il 15 novembre. La serie A1 e A2 femminile partiranno il 4 ottobre.

Il presidente Petrucci si è complimentato per il lavoro fatto dalle Leghe sia nell’autonoma composizione dei gironi sia per quanto fatto per il riconoscimento del Credito d’imposta di cui si aspettano le risposte governative.

Celebrazioni Centenario FIP (1921-2021)

Il Presidente Petrucci ha informato il Consiglio Federale che in questi mesi sono al vaglio diverse iniziative per celebrare il centesimo anno della Federazione Italiana Pallacanestro.

Nelle intenzioni della FIP le celebrazioni, che terranno naturalmente conto della situazione sanitaria del Paese, saranno organizzate dagli Uffici Federali con la collaborazione di Master Group Sport e dovranno essere sostenibili e socialmente responsabili.

Protagonisti dei festeggiamenti le Società, cuore pulsante del movimento, e i Comitati Regionali, che con dedizione, impegno e professionalità guidano il basket a livello territoriale.

Il calendario degli eventi verrà reso noto successivamente.

Prima Nota di variazione di Bilancio

Il Consiglio Federale ha approvato la Prima Nota di variazione di Bilancio di Previsione 2020.

Diventare Donna

Il Consiglio Federale ha approvato il progetto “Diventare Donna”, dedicato alla promozione della Pallacanestro per le bambine e le ragazze dai 6 ai 14 anni. Il progetto, che mira al coinvolgimento e al reclutamento di nuove praticanti attraverso il Minibasket e alla fidelizzazione nel passaggio tra Minibasket e Basket, prevede una fase pilota realizzata in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia per i prossimi due anni.

Tra le iniziative del progetto un Master online, un Clinic integrato Minibasket e Basket, partnership con società maschili per la creazione di eventi e circuiti di attività femminili, tornei Open Minibasket, eventi di promozionali, di comunicazione e marketing. Il progetto è stato presentato dal vice presidente Mara Invernizzi. Hanno collaborato il Responsabile Nazionale Minibasket Maurizio Cremonini e Roberto Riccardi, Allenatore Nazionale Under 18 femminile.

Commissione Medico Scientifica

La professoressa Maria Chiara Vulpiani è entrata a fare parte della Commissione Medico Scientifica della FIP.

La prof.ssa Vulpiani, specialista ortopedia e traumatologia, prof. associato medicina fisica e riabilitazione Università Sapienza Roma e consulente presso l’Istituto di Medicina e Scienza Sport del CONI, si unisce alla Commissione presieduta da Francesco Landi (Direttore Unità Operativa Complessa Riabilitazione e Medicina Fisica Policlinico Gemelli) e già composta da: Ivo Pulcini (Direttore Sanitario SS. Lazio Calcio), Alfredo Pontecorvi (Direttore Unità Operativa Complessa Endocrinologia e Diabetologia Policlinico Gemelli), Vincenzo Palmieri (Direttore Unità Operativa Complessa Medicina dello Sport e Rieducazione Funzionale Policlinico Gemelli), Sandro Senzameno (Medico Nazionale Senior Maschile) e Roberto Ciardo (Medico Federale). La Commissione si occuperà di tutti gli aspetti medico sanitari per conto della Federazione Italiana Pallacanestro.