Pallacanestro il basket dilettantistico lombardo aspetta risposte dalla Regione.

Pallacanestro scende in campo il comitato Fip regionale dopo l’ordinanza 620.

Pallacanestro si punta a svolgere almeno gli allenamenti senza contatto e con distanziamento in sicurezza

La pallacanestro dilettantistica lombarda non ci sta al nuovo stop e ha chiesto chiarimenti tempestivi alla Regione dopo la nuova ordinanza regionale numero 620 con cui si vieta l’attività degli sport di contatto. Il CRL sentite anche tante società chiede che vengano almeno consentiti come accaduto nel giugno scorso gli allenamenti di squadra e individuali evitando i contatti. A breve dovrebbe arrivare la risposta della Regione Lombardia. Il basket dilettantistico anche lariano resta in attesa.

Comunicato Ufficiale del Comitato Fip LOmbardia

Nel pomeriggio di ieri, sabato 17 ottobre, il Comitato Regionale ha inviato all’Assessore allo Sport della Regione Lombardia, nel rispetto dei rapporti tra istituzioni, una richiesta di chiarimenti sull’applicazione dell’ordinanza 620 della Regione stessa.

In particolare all’art. 1.3 si vietano gli allenamenti degli sport di contatto; all’art. 2 si conferma il contenuto dell’ordinanza 579 del 10 luglio che consente la ripresa degli allenamenti di squadra evitando i contatti tra gli atleti in campo.

Le due disposizioni paiono essere in contrasto tra loro ed è stato espressamente chiesto – con un esempio pratico – quale debba essere la posizione delle società.

Quando riceveremo una risposta scritta, le società verranno tempestivamente avvisate.