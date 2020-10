Pallacanestro, il basket dilettantistico nostrano ripartirà solo a gennaio 2021 

Pallacanestro, comunicazione importante da parte del Comitato Lombardo FIP.

Pallacanestro, i presidenti delle varie regioni hanno deciso per la sospensione totale dell’attività senior e giovanile dilettantistica fino al nuovo anno, allenamenti compresi

La pallacanestro dilettantistica, anche nella provincia di Como, tornerà in campo solo nel 2021 e probabilmente partirà con i campionati a gennaio. Non prima. Lo ha comunicato il comitato Regionale Lombardo, che come in tutte le altre regioni ha, dopo aver atteso chiarimenti, applicato l’ultimo decreto ministeriale, sospendendo di fatto tutta l’attività senior e giovanile dilettantistica, allenamenti compresi, anche all’aperto. Un altro duro colpo alle speranze di ripresa dei tanti appassionati della palla a spicchi anche nella nostra provincia.

Il comunicato del comitato regionale Fip Lombardia

Il presidente Giorgio Maggi e l’intero consiglio direttivo del CRL, preso atto dei chiarimenti pervenuti attraverso la circolare del Ministero degli Interni sull’applicazione del nuovo DPCM del 24 ottobre, condividono la nota congiunta della Consulta regionale e del presidente Gianni Petrucci.

“I Presidenti regionali della FIP, considerata la situazione di continuo incremento dei positivi al Covid-19, nel principale interesse di tutelare la salute dei propri tesserati, ritengono che il DPCM del 24 ottobre 2020 che sospende lo svolgimento degli sport di contatto e l’attività sportiva dilettantistica di base può essere interpretato solo in forma restrittiva come sospensione di tutta l’attività regionale fino al 24 novembre 2020 con esclusione degli allenamenti in forma individuale e all’aperto”.

Pertanto, alla luce di quanto stabilito da tutti i Comitati per quanto riguarda l’attività dilettantistica regionale, il CRL comunica che tutti i campionati di ogni categoria, senior e giovanile maschile e femminile, prenderanno il via a gennaio 2021, salvo ulteriori restrizioni stabilite dal Governo.

Nei prossimi giorni verranno stabilite le modalità di ripartenza, legate comunque allo sviluppo della situazione sanitaria e alle indicazioni delle Autorità Nazionali e Regionali.