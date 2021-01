Pallacanestro il basket minore può tornare in campo ma con i tamponi

Pallacanestro la FIP ha pubblicato i nuovi protocolli per riprendere l’attività cestistica.

Pallacanestro le nuove indicazioni federali valgono solo per gli allenamenti e non ancora per i campionati

Il mondo della pallacanestro minore anche sul territorio comasco li stava attendendo con trepidazione e interesse, ora l’attesa è finita. Finalmente ieri sono usciti i nuovi protocolli ufficializzati dalla Federazione italiana per la ripresa degli allenamenti da parte delle società regionali senior e giovanili. Il documento pubblicato in queste ore dalla Fip specifica espressamente che la validità dei protocolli è riservata solo agli allenamenti, non prevedendo per il momento la ripresa di campionati o altri eventi e competizioni sportive. Allenamenti che però potranno essere svolti in modo completo dalle squadre di ogni categoria comprendendo tutte le situazioni di gioco anche di contatto. Ricordiamo che ul protocollo ha lo scopo di contenere al massimo il rischio di contagio contemplando la necessità per i tesserati delle società partecipanti ai campionati seniores regionali, ai campionati giovanili regionali, al 3×3 indoor, di poter svolgere attività di allenamento, in preparazione alla partenza dei rispettivi campionati. Laddove la situazione epidemiologica dovesse mutare in senso più restrittivo, al fine di dare maggior sicurezza a tutti gli operatori sportivi, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di proseguire l’attività a fronte dell’adozione di mascherine per l’attività sportiva che rispondano ai requisiti prestazionali ed ai metodi di prova indicati nella prassi di riferimento UNI/PdR 90:2020

Cosa prevede il nuovo protocollo FIP