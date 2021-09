Pallacanestro il comasco Abass Awudu ha vinto la Supercoppa Italiana con la Virtus Bologna

Pallacanestro assegnato ieri il primo trofeo del basket italiano maschile 2021/22.

Pallacanestro l'ex capitano della Pallacanestro Cantù protagonista del successo dei campioni d'Italia contro l'Olimpia Milano per 90-84

La pallacanestro italiana ha assegnato il suo primo trofeo stagionale maschile. Lo ha alzato ieri sera presso l'Unipol Arena di Bologna la squadra campione d'Italia in carica della Virtus Segafredo Bologna che nella finale di Supercoppa Italiana 2021/22 ha battuto i vicecampini d'Italia e detentori del trofeo dell'Armani Exchange Milano per 90-84. Ad alzare la Supercoppa Italiana 2021 anche le mani comasche del cestista di Carmerlata Abass Awudu ala della Virtus Bologna che dopo il tricolore vinto nella passata stagione ha messa nella sua personale bacheca un altro alloro prestigioso. Per Abass (ieri sera autore di 6 punti) si tratta della sua quarta Supercoppa Italiana dopo quelle vinte con la Pallacanestro Cantù nel 2012 e le due con Milano nel 2016 e 2017. Una parziale rivincita dopo la mancata convocazione con l'Italia per le recenti Olimpiadi di Tokyo da dove era stato tagliato per fare posto a Danilo Gallinari. E dal prossimo weekend parte il campionato di serie A1, senza Cantù ma con tanti protagonisti ex canturini a cominciare proprio dal tricplore Abass Awudu.

I tabellini della finale di Supercoppa Italiana

Olimpia Milano- Virtus Segabfredo Bologna 84-90

Parziali: 20-23; 35-44; 55-67; 84-90

Olimpia Milano: N. Melli 10, S. Rodriguez 17, G. Ricci 3, P. Biligha n.e, R. Moraschini 8, D. Hall 13, M. Delaney 8, K. Mitoglou 8, S. Shields 19, D. Alviti 2, K. Hines 4, G. Datome 0. All. Messina.

Virtus Bologna: A. Tessitori 0, M. Belinelli 9, A. Pajola 14, A. Alibegovic 13, K. Hervey 4, M. Ruzzier n.e, M. Jaiteh 18, T. Alexander 7, K. Weems 10, M. Teodosic 9, A. Abass 6. All. Scariolo.