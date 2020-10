Pallacanestro, il comasco Awudu Abass nella long list per le qualificazioni di EuroBasket 2022

Pallacanestro: il ct della nazionale maggiore Meo Sacchetti ha diramato le convocazioni.

Pallacanestro: con l’ala di Camerlata anche il canturino Andrea Pecchia in ritiro

Buone nuove tinte d’azzurro per la pallacanestro maschile di casa nostra. Oltre ad Andrea Pecchia della Pallacanestro Cantù, anche il comasco Awudu Abass, da quest’anno in forza alla Virtus Bologna, è stato convocato con la nazionale maggiore e rientra nella long list diramata da coach Romeo Sacchetti degli azzurri che partiranno per la “bolla” di Tallinn dal 23 al 30 novembre.

Pur essendo già qualificata per l’EuroBasket 2022 (uno dei quattro gironi si giocherà al Forum di Milano), l’Italia punta ad onorare la competizione continuando a vincere come fatto a febbraio contro Russia ed Estonia e mantenere il primato nel girone B.

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Tallinn (Estonia)

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord

Estonia-Russia

30 novembre 2020

Russia-Italia

Estonia-Macedonia del Nord

Classifica Girone B

Italia 4 (2/0)

Estonia 3 (1/1)

Russia 3 (1/1)

Macedonia del Nord 2 (0/2)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Le gare della prima finestra

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Le gare della terza finestra (date da confermare)

18 febbraio 2021

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia

21 febbraio 2021

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia

La long list della Nazionale maschile

Awudu Abass (1993, 198, G, Virtus Segafredo Bologna)

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Virtus Roma)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Paolo Banchero (2002, 206, A, O’Dea High School – Usa)

Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Davide Casarin (2003, 194, P/G, Umana Reyer Venezia)

Amedeo Della Valle (1994, 196, A, Buducnost VOLI – Montenegro)

Matteo Fantinelli (1993, 195, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Sasha Grant (2002, 198, A, Bayern Monaco – Germania)

Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 211, C, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)