Pallacanestro: continua l'avventura ai Mondiali per il cestista lariano e la nazionale maschile.

Pallacanestro: il comasco Procida e l'Italia sfideranno nella seconda fase iridata Serbia e Portorico

Continua l'avventura del cestista lariano Gabriele Procida e della nazionale italiana di pallacanestro maschile ai Mondiali FIBA World Cup 2023 in corso di svolgimento nelle Filippine. Dopo aver superato il primo turno ora gli azzurri affronteranno da venerdì 1 al 3 settembre la seconda fase nel girone I con la già affrontata Repubblica Dominicana e le prime due del girone B Serbia e Portorico.

Proprio la quotata Serbia sarà la prima avversaria di Procida e compagni venerdì 1 settembre (ore 10 italiane, diretta Rai Due, Sky Sport Summer, NOW e DAZN) imbattuta nel girone B, quindi domenica 3 settembre gli azzurri chiuderanno contro il Portorico (ore 10 italiane, diretta Rai Due, Sky Sport Summer, NOW e DAZN). Entrambe le partite si disputeranno all’Araneta Coliseum di Manila.

In virtù del regolamento FIBA, la classifica del gruppo I si aprirà con Serbia e la Rep. Dominicana al primo posto con 6 punti (2 per ogni vittoria conquistata nella prima fase), Italia e Portorico a seguire con 5 punti (con due vittorie e una sconfitta nella prima fase. FIBA assegna un punto per la sconfitta). Ironia della sorte durante la fase di preparazione alla rassegna iridata l’Italia ha già affrontato sia Serbia che Portorico vincendo in entrambe le occasioni. Vittoria contro la Serbia al Torneo dell’Acropoli di Atene (89-88) il 9 agosto e vittoria a Ravenna il 13 agosto contro il Portorico (98-65).

Calendario del Girone I

Venerdì 1° settembre

Italia -Serbia (ore 10 italiane, 16 locali)

Repubblica Dominicana-Portorico (ore 14.00 italiane, 20.00 locali)

Domenica 3 settembre

Italia -Portorico (ore 10 italiane, 16 locali)

Serbia-Repubblica Dominicana (ore 14.00 italiane, 20.00 locali)

Classifica Girone I

Serbia 6 (3/0)

Rep. Dominicana 6 (3/0)

Italia 5 (2/1)

Portorico 5 (2/1)

Gruppo A

Italia-Angola 81-67, Rep. Dominicana-Filippine 87-81

Italia-Rep. Dominicana 82-87, Filippine- Angola 70-80

Angola-Rep. Dominicana 67-75, Filippine-Italia 83-90

Classifica

Rep. Dominicana 6 (3/0)

Italia 5 (2/1)

Angola 4 (1/2)

Filippine 3 (0/3)

Gruppo B

Sud Sudan-Portorico 96-101 dts, Serbia-Cina 105-63

Serbia-Portorico 94-77, Sud Sudan-Cina 89-69

Serbia-Sud Sudan 115-83, Cina-Portorico 89-107

Classifica

Serbia 6 (3/0)

Portorico 5 (2/1)

Sud Sudan 4 (1/2)

Cina 3 (0/3)