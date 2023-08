Pallacanestro: sconfitta amara per la nazionale maggiore nella seconda partita ai Mondiali 2023

Pallacanestro: il lariano Procida e l'Italia ko con la Rep. Dominicana ma puntano al passaggio del turno

La pallacanestro italiana mastica amaro dopo la sconfitta subita domenica, non senza polemiche (dopo l'espulsione del ct Pozzecco) nella seconda gara del girone eliminatorio ai Mondiali in corso di svolgimento nelle Filippine.

L'altro ieri, infatti, gli azzurri con il lariano Gabriele Procida in campo per pochi minuti, dopo un buon inizio si sono fatti innervosire e rimontare perdendo contro la Repubblica Dominicana per 82-87 partita e primo posto. Non è bastata una buona rimonta nel finale per evitare questo stop che ha complicato il cammino della nazionale ma non compromesso il passaggio del turno.

Oggi infatti Procida e compagni torneranno in campo per il terzo e ultimo impegno della prima fase (alle ore 14 italiane, ore 20 locali in diretta su Rai Due, Sky Sport Summer, NOW e DAZN) affrontando i padroni di casa delle Filippine ancora a quota 0 ma che saranno sospinti dal loro pubblico numeroso e caloroso.

Italia e Filippine torneranno ad affrontarsi quattro anni dopo la sfida al Mondiale in Cina dove gli azzurri si imposero per 108-62. Quella di domani sarà quindi una partita decisiva: l'Italia per passare alla seconda fase dovrà battere le Filippine e potrebbe ancora arrivare al primo posto qualora l'Angola vincesse contro la Repubblica Dominicana con 22 punti di margine.

I tabellini della seconda giornata

Italia-Repubblica Dominicana 82-87

Parziali: 19-13, 39-38, 56-69

Italia: Spissu* 17 (2/4, 2/5), Tonut* 8 (1/3, 2/3), Melli* 6 (3/5, 0/1), Fontecchio* 13 (3/7, 1/8), Ricci 12 (3/4, 2/4), Spagnolo 4 (1/2), Polonara* 10 (3/3, 0/4), Diouf ne, Severini, Procida, Pajola 4 (2/3), Datome 8 (4/6, 0/4). All: Pozzecco

Rep. Dominicana: Pena (1/4 da tre), Mendoza 3 (1/2 da tre), Montero 12 (2/5, 2/7), Solano (0/1), Liz* 9 (0/3, 1/4), Feliz* 24 (1/2, 7/10), Vargas 3 (1/2), Delgado* 7 (3/5), Suero ne, Figueroa (0/2, 0/1), Quinones* 2 (0/1, 0/2), Towns* 24 (3/6, 4/9). All: Garcia

Spettatori: 6.300

Formula del Torneo

Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (1 e 3 settembre), nella quale verranno composti 4 gruppi da 4 squadre ciascuno (gruppi I-L). Anche in questo caso, formula all’italiana. Le prime due squadre dei raggruppamenti accederanno alla fase a eliminazione diretta (Quarti 5/6 settembre, Semifinali 8 settembre, Finali 10 settembre). Le squadre non qualificate per le Semifinali giocheranno per i posti dal 5° all’8° con gare a eliminazione diretta (7 e 9 settembre).

Le squadre che non supereranno la prima fase, ovvero le terze e quarte classificate dei gironi della prima fase, giocheranno il Classification Round (17°-32° posto, 31 agosto e 3 settembre) divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, con formula all’italiana (gruppi M-P). In caso di qualificazione l'Italia affronterebbe nella seconda fase, le squadre del Gruppo B composto da Serbia, Cina, Sud Sudan e Portorico.

Nella seconda fase verranno portati i risultati delle tre partite disputate nella prima fase.

Classifica girone A

Repubblica Domenica 4; Italia, Angola 2; Filippine 0

Programma girone A

Venerdì 25 agosto: Italia-Angola 81-67, Repubblica Domenicana-Filippine 87-81

Domenica 27 agosto: Italia-Repubblica Domenicana 82-87, Filippine-Angola 70-80

Martedì 28 agosto: Italia-Filippine, Angola-Repubblica Domenicana.